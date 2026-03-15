Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak 2026 yılı İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası için yazılı duyuru paylaştı. Uzman tabip, tabip ve eczacı kadrolarına yapılacak atamalar noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekimiyle belirlenecek. Peki, Sağlık Bakanlığı atama kurası tercih başvuruları ne zaman başlayacak? Atama kurası için başvuru nasıl yapılır?

Sağlık Bakanlığı "2026 yılı İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası ilan metni" paylaştı. Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları için, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi, uzman eczacı ve eczacı kadrolarına ilk defa veya yeniden yapılacak atama-yerleştirme iş ve işlemleri ilan edilen takvim çerçevesinde noter tarafından bilgisayar ortamında kura ile yapılacak.

Başvurular nasıl yapılacak?

ATAMA KURASI TERCİH TAKVİMİ

2026 Yılı İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası tercih başvuruları 16.03.2026 - 25.03.2026 (saat 18:00'e kadar) tarihleri arasında https://ekip.saglik.gov.tr adresinden erişim sağlanan Entegre Kurumsal İşlem Platformu (EKİP) üzerinden alınacak.

Münhal kadrolar, kura yeri ve saati ile kura sonucu yerleşenler listesi Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinden (https://yhgm.saglik.gov.tr) ilan edilecek.

BAŞVURUYA ESAS İSTENEN BELGELER

Adayların EKİP üzerinden kura başvurusunu kesinleştirdikten sonra aşağıda durumlarına uygun istenen belgeleri kura takviminde belirtilen tarihler arasında başvuru sistemi üzerinden elektronik ortamda kaydetmeleri gerekmektedir. Adaylar, istenilen belgeleri EKİP üzerinden kaydetmez veya eksik kaydederse, başvurularının kabul edilemeyeceği hususunu göz önünde bulundurmalıdırlar.

1) Halen Sağlık Bakanlığı dışında bir kamu kurum ve kuruluşunda çalışanlar ile en son bu kurum ve kuruluşlarda çalışmakta iken ayrıldığını beyan edenlerin, kurumlarından alacakları onaylı hizmet cetvelini (Bu belgeyi temin edemeyenler bu belge yerine e-devlet kapısı https://www.turkiye.gov.tr/sosyalguvenlik-hitap-hizmet-dokumu internet adresinden temin edecekleri “Hitap Hizmet Dökümü” belgesini) EKİP üzerinden elektronik ortamda kaydetmeleri gerekmektedir. Sisteme yüklenecek bu belgede 2 ilk göreve başlama tarihi, görev kadro unvanı ve branşı, görev sırasında unvan ve branş değişikliği olup olmadığı, asil memurluğa atandığı tarih, varsa istifa ettiği veya müstafi sayıldığı tarih, memuriyet ve diğer hizmet vb. bilgiler bulunmalıdır.

2) Devlet hizmeti yükümlülüğü (DHY) kapsamında Sağlık Bakanlığı dışında farklı bir kamu kurumuna atanmış tabip ve uzman tabiplerin, Devlet hizmeti yükümlülüğünü tamamladıklarına dair kurumlarından alacakları DHY bitirme belgesini EKİP üzerinden elektronik ortamda kaydetmeleri gerekmektedir.

3) 2527 sayılı Kanun kapsamında bulunan Türk soylu yabancıların, İçişleri Bakanlığınca tutulan Türk Soylu Yabancılar Kütüğüne kayıtlı olduklarına dair belgeyi veya yabancılara mahsus kimlik belgesinin ön ve arka yüzlü suretlerini EKİP üzerinden elektronik ortamda kaydetmeleri gerekmektedir.

