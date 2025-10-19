Hamdi Ulukaya serveti ne kadar? Türkiye'nin en zengini sıralaması değişti

ABD merkezli yoğurt devi Chobani'nin kurucusu Hamdi Ulukaya, yeni yatırım turuyla servetini katlarken, Forbes'un güncel tahminleri Türk milyarderler arasında sıralamayı yeniden şekillendiriyor.

HAMDİ ULUKAYA SERVETİ NE KADAR?

Hamdi Ulukaya'nın serveti, Chobani'nin 20 milyar dolarlık değerlemesiyle Forbes tahminlerine göre 13,5 milyar dolara ulaştı. Bu, önceki 2,1 milyar dolarlık net değerden 11 milyar dolarlık bir artış anlamına geliyor. 1972 Erzurum doğumlu Ulukaya, 2005'te kurduğu Chobani'yi Yunan yoğurdu pazarında lider yaptı ve şirket, 2025 sonu için 3,8 milyar dolar net satış hedefliyor. Yatırım Idaho'daki tesis genişletmesi ve New York'taki 1,2 milyar dolarlık yeni proje için kullanılacak.

Ulukaya'nın serveti, Chobani'nin yüzde 68 hissesinden kaynaklanıyor. Şirket, 2023'te La Colombe kahve markasını 900 milyon dolara ve 2025'te Daily Harvest bitki bazlı gıda firmasını satın aldı.

Ulukaya'nın Fenerbahçe stadı sponsorluğu (Chobani) ve sosyal sorumluluk projeleri, servetini çeşitlendirdi. Forbes Gerçek Zamanlı Milyarderler Listesi'nde 1868. sırada yer alıyor.

TÜRKİYE'NİN EN ZENGİNİ KİMDİR?

Türkiye'nin en zengin kişisi şu an Murat Ülker. Forbes 2025 Türk Milyarderler Listesi'nde 5 milyar dolar servetiyle zirvede yer alıyor. Ulukaya'nın 13,5 milyar dolarlık tahmini artışı, Ülker'i geçerek sıralamayı değiştirebilir.

Forbes Gerçek Zamanlı Milyarderler Listesi'nde 1868'inci sırada yer alan Ulukaya, 20 milyar dolarlık değerlemesi gerçekleşirse 200'üncü sıraya yükselecek. Böylece Murat Ülker'i geride bırakarak "Türkiye'nin en zengini" unvanını elde edebilir.

HAMDİ ULUKAYA KİMDİR?

Hamdi Ulukaya, 1972’de Erzincan İliç’te süt hayvancılığıyla geçinen bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Ankara Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi okudu. 1994’te ABD’ye giderek önce İngilizce, ardından New York Eyalet Üniversitesi Albany kampüsünde işletme dersleri aldı. 2002’de Johnston’da “Euphrates” adıyla küçük bir beyaz peynir imalathanesi kurdu. Asıl sıçramayı ise 2005’te Kraft’ın kapattığı New York/South Edmeston’daki yoğurt fabrikasını satın alıp “Chobani” markasıyla yaptı. Koruyucu içermeyen, süzme (Yunan usulü) yoğurt odağındaki bu girişim, birkaç yıl içinde ABD genelinde zincir market raflarına girerek 2011’de ülkenin lider yoğurt markası haline geldi. Şirket 2012’de 1 milyar doların üzerinde satışa ulaştı ve Idaho/Twin Falls’ta dünyanın en büyük yoğurt tesislerinden birini açtı.