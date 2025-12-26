Asgari ücreti aylık 28 bin 75 lira net olarak belirleyen Asgari Ücret Tespit Komisyonu kararı resmileşti. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın Asgari Ücret Tespit Komisyon Kararı tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 2026 yılında uygulanacak asgari ücret, günlük brüt 1.101 TL ve aylık net 28.075 TL olarak belirlendi. Yeni ücret, 1 Ocak 2026’dan itibaren yürürlüğe girecek.

2026 yılı asgari ücret kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

Asgari ücret desteğinin 2026 yılında da 1270 lira olarak sürdürülmesi de kararda yer aldı. Destek kapsamında uygulanacak usul ve esasların yeniden düzenlenmesine karar verildiği kaydedildi.

