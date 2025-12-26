Avukatlık Kanunu’nda yapılan bir dizi değişiklik Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Torba yasa kapsamında hayata geçirilen düzenleme, avukatların meslek etik ve kurallarına uygun davranmasını, meslekleriyle ilgisiz konulara karışmamalarını, müvekkillerini yormamalarını amaçlıyor.

Buna göre, kanun ve yasalarla alakasız açıklamada bulunulması, yargı görevini yapanlarla ilişkilerinde dikkatsiz olunması, adliye birimleriyle ilişkilerinde meslek vakarına aykırı davranılması, dosyanın tarafı hâline gelerek ilgisiz açıklama bulunulması, bulunduğu mevki nedeniyle avukatlık mesleğinde avantaj sağlamaya çalışılması ve gerekmediği hâlde ilama bağlı davada birden fazla icra takibi yapılması gibi durumlarda avukatlara disiplin cezası verilecek.

Avukatların mazeretsiz şekilde duruşmalara katılmaması da yaptırım kapsamına alındı. Ayrıca avukatların, başka avukatın dilekçesini kopyalaması, müvekkile davayla ilgili ayrıntılı bilgi vermemesi, takip etmediği davanın ücretini iade etmemesi, karşı dava tarafını ısrarla araması, şube açmaları veya birden fazla bürosu varmış gibi davranmaları hâlinde disiplin cezasına ek olarak 20 bin lira para cezası kesilecek.

Haberle İlgili Daha Fazlası