Fenerbahçe'nin sponsoru Hamdi Ulukaya servetini katladı! Murat Ülker'i geride bırakacak

Forbes'un 2025 Türk Milyarderler Listesi'nde 2,3 milyar dolarlık servetiyle 14'üncü sırada yer alan Hamdi Ulukaya, kurucusu olduğu Chobani'nin aldığı yeni yatırım sonrası servetini katladı. Son dönemde Fenerbahçe stadının isim sponsorluğu ile ülke gündeminde adından söz ettiren şirketin 650 milyon dolarlık yatırım almasıyla birlikte, Chobani'nin değerlemesi 20 milyar dolara yükseldi.

Forbes'un tahminlerine göre bu gelişme, Ulukaya'nın net servetini yaklaşık 11 milyar dolar artırarak 13,5 milyar dolara taşıdı.

YATIRIM, ÜRETİM VE YENİ TESİSLERE GİDİYOR

2005 yılında kurulan Chobani, yeni yatırımla Idaho'daki üretim tesisini genişletmeyi ve üretim kapasitesini yüzde 50 artırmayı planlıyor. Şirket ayrıca Ulukaya'nın daha önce duyurduğu New York'un kuzeyindeki 1,2 milyar dolarlık yeni tesis projesini finanse edecek.

New York Times’ın haberine göre; Chobani, 2025 yılı sonunda 3,8 milyar dolarlık net satış elde etmeyi hedefliyor. Bu rakam, geçen yıla kıyasla yüzde 28’lik bir büyüme anlamına geliyor.

FARKLI ALANLARDAN SATIN ALMALAR

Yoğurt devi, son yıllarda farklı alanlara da yatırım yapıyor. Şirket 2023'te La Colombe adlı kahve makinesi üreticisini 900 milyon dolara satın almış, bu yıl Mayıs ayında ise bitki bazlı gıda üreticisi Daily Harvest'ı açıklanmayan bir bedelle bünyesine katmıştı.

"TÜRKİYE'NİN EN ZENGİN KİŞİSİ" OLACAK

Forbes'un değerlendirmesine göre, Chobani'nin 20 milyar dolarlık değerlemesi üzerinden yapılan hesaplamada Ulukaya'nın şirketteki yüzde 68 hissesi, milyarderin net servetini 2,1 milyar dolardan 13,5 milyar dolara taşıdı.

Bu artışın gerçekleşmesi halinde, Forbes Gerçek Zamanlı Milyarderler Listesi’nde şu an 1868'inci sırada yer alan Ulukaya, 200'üncü sıraya yükselecek. Böylece 5 milyar dolarlık servetiyle listenin zirvesinde bulunan Murat Ülker’i geride bırakarak 'Türkiye’nin en zengin kişisi' unvanını elde edecek.