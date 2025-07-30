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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Chobani firmasının kurucusu ve CEO'su Ulukaya'yı kabul etti

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Chobani firmasının kurucusu ve CEO&#039;su Ulukaya&#039;yı kabul etti
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Chobani firmasının kurucusu ve CEO'su Hamdi Ulukaya'yı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Chobani firmasının kurucusu ve CEO'su Hamdi Ulukaya'yı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Chobani firmasının kurucusu ve CEO'su Ulukaya'yı kabul etti - 1. Resim

FENERBAHÇE, STAT İSİM VE FORMA SPONSORLUĞU İÇİN CHOBANİ İLE SÖZLEŞME İMZALAMIŞTI

Fenerbahçe, Chobani markasıyla stat isim sponsorluğu konusunda 2025-2026 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 5+5 yıllık anlaşmaya vardığını ve her sezon için 10 milyon avro sponsorluk geliri elde edileceğini açıklamıştı. Markayla Avrupa maçlarında giyeceği formaların göğüs sponsorluğu için de 2+3 yıllık anlaşmaya varan sarı-lacivertli kulüp, bu sezon için 4 milyon avro, gelecek sezonlarda ise Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi katılımına göre değişiklik gösterecek şekilde minimum 4 milyon avro karşılığında anlaşıldığını duyurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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