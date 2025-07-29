ABD'nin yoğurt kralı Hamdi Ulukaya Chobani markasını nasıl oluşturdu?

Yoğurt kralı olarak bilinen Hamdi Ulukaya, ABD’nin en büyük yoğurt markası olan Chobani’yi 2005 yılında kurdu. 20 yılda başarı basamaklarını bir bir çıkan Ulukaya’nın hayatı ve Chobani markasını nasıl oluşturduğu merak ediliyor. İşte ABD’nin yoğurt kralına ilişkin tüm merak edilenler…

2005 yılında tam donanımlı eski bir yoğurt fabrikasının satışta olduğunu gören Ulukaya, bu fırsatı değerlendirerek büyük bir adım attı. 20 yılda ABD’nin sayılı zenginlerinden olan Hamdi Ulukaya’nın hikayesi merak ediliyor. İşte Chobani markasına dair tüm detaylar…

HAMDİ ULUKAYA CHOBANİ MARKASINI NASIL OLUŞTURDU?

1994 yılında Türkiye’den ABD’ye dil öğrenmek için giden Ulukaya, bir gün e-postalarını kontrol ederken eski bir yoğurt fabrikasının satılık ilanına rastladı. O gün bu ilanı görmezden gelse de ertesi gün bunun iyi bir fırsat olduğunu düşündü. 5 ay boyunca finansman arayan Ulukaya, sonunda fabrikayı Kraft Foods’tan satın aldı. Yaklaşık bir buçuk sene boyunca tam kıvamlı yoğurdu elde etmek için çalışan Ulukaya, sonunda büyük bir başarı elde etti.

YOĞURT MARKASININ İSMİ NEDEN CHOBANİ?

Erzincan doğumlu olay Ulukaya, büyüdüğü topraklara bir gönderme yapmak amacıyla markasının ismini çoban kelimesinden esinlenerek Chobani yaptı.

Yoğurt kralı, piyasaya küçük marketlerde satış yaparak açıldı. Ulukaya’nın tam kıvamlı yoğurtları kısa zaman içinde çok beğenildi. 2009 yılında ise Amerika’nın en büyük süpermarketleri olan Wholesale Club ve Costco tarafından fark edildi.

Ancak Chobani yoğurtlar için henüz marketlere raf kirası ödeyebilecek güce sahip olmayan Ulukaya, marketlere nakit yerine yoğurt vermeyi teklif etti. Yoğurt sattıkça kirasını ödeyen genç girişimci, bazı etkinliklere de bedava ürün gönderdi.

DÜNYANIN EN BÜYÜK YOĞURT FABRİKASI OLDU

Çeşitli stratejilerle gitgide büyüyen marka, 2012’de dünyanın en büyük yoğurt fabrikası unvanını aldı. O sene şirket 1 milyar dolardan fazla satış yaptı ve bu başarı ile ABD’de son 10 yılın en hızlı büyüyen ve "En Yenilikçi 10 Şirket" arasında yer aldı. 2017 yılına geldiğimizde ise Fast Company tarafından açıklanan "2017 Dünyanın En Yenilikçi Şirketleri" listesinde Chobani, hem "Gıda" hem de "Sosyal Fayda" kategorilerinde ilk sırada yer aldı.

2017 yılında Türkiye’deki girişimcilere katkı sağlamak amacıyla “Hamdi Ulukaya Girişimi”ni kuran Ulukaya, 80 tane dev şirketi bir araya getirerek Çadır Vakfı’nı kurdu. Bu vakıfla şirketlerin mülteci krizine son verme hedefine ulaşması amaçlanıyor.

YOĞURT KRALI HAMDİ ULUKAYA KİMDİR?

1972 yılında Erzincan'da dünyaya gelen Ulukaya, ilkokul ve lise yıllarını Erzincan'da geçirdikten sonra üniversite eğitimi için Ankara'ya gitti.Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde eğitiminin ardından dil öğrenimi için 1994 yılında ABD'ye gitti. 2002 yılında ABD'yi ziyaret eden Ulukaya'nın babası ona Amerika'daki peynirlerin güzel olmadığı söyleyerek onun daha iyi yapabileceği tavsiyesinde bulundu. Ulukaya’nın ailesinin Erzincan’ın İliç ilçesinde hayvan besiciliği yaptığı biliniyor. Babasının tavsiyesiyle harekete geçen Ulukaya, şu anda ABD’nin sayılı zengin iş insanlarından biri olarak biliniyor.