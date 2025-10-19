Depremden sonra kendini mağaraya kapamıştı! Hayatı, eline 2,5 sene sonra gelen kağıtla değişti

Kahramanmaraş merkezli depremde en çok hasara uğrayan Hatay'da, binlerce bina yerle bir olurken yaklaşık 25 bin insan hayatını kaybetti. Asrın felaketi olarak nitelendirilen depremde kentte yaşayan çoğu insanın hayatı bir gecede değişmişti. Deprem öncesinde Defne ilçesi Çekmece Mahallesi'nde yaşayan 55 yaşındaki Ali Bozoğlan da asrın felaketine evinde yakalanmıştı.

Evli ve 3 çocuk babası olan Bozoğlan'ın depremde yaşadığı ev hasar alarak yerle bir oldu. Depremden sonra insanlardan uzakta yaşamak isteyen Bozoğlan, şehir dışında yaşayan ailesinden uzakta 2,5 yıl önce Samandağ ilçesi Yaylıca Mahallesi sınırlarında keşfettiği mağaraya yerleşti.

Evde yaşadığı gibi mağarada düzenini kuran Bozoğlan, ihtiyacı olan huzuru ve mutluluğu mağarada bulmuştu. Depremden bu yana mağarada yaşamını sürdüren Bozoğlan'a Hatay Valiliği yardım eli uzatarak konteyner tahsis etmişti. Konteynerinde soğuk kış günlerini atlatan Bozoğlan, yaz aylarındaysa sıcaklığın etkisini hissettirdiği günlerde serinlemek için mağarasında günlerini geçirdi.

HUZURU BULMUŞTU, BİR DAHA GELEMEYECEK

Depremden sonra yaşamaya başladığı mağarasını boşaltması için Samandağ Belediyesi zabıta ekipleri tarafından kendisine evrak tebliğ edilen Bozoğlan, huzuru bulduğu mağarayı bir daha gelmemek üzere boşaltarak Hatay Valiliği tarafından verilen konteynerde yaşamını sürdürecek.

Zabıta ekipleri tarafından kendisine evrak tebliğ edildiğini ve mağarayı boşaltma kararı aldığını ifade eden Ali Bozoğlan, "Depremden sonra birkaç yerde kaldım. Değişik yüzler gördüm, çadırda kalmak istedim. Birkaç yere çadırı koymak istedim ama izin vermediler, ben de mağaraya yerleştim, 2,5 yıldır mağarada yaşıyorum. Buraya geldiğimde eşyaları dizdim, yemekler yaptım. Çamaşırlarımı yıkıyorum. Suyumu dışarıdan taşıyarak mağaraya getiriyorum. Banyoyu burada dışarıda yapıyorum.

Hatay Valimiz sağ olsunlar benimle ilgilendiler. Bana güzel bir konteyner tahsis ettiler. Konteynerimdeki eşyaları da döşediler. Devletimizi ve Sayın Valimiz Mustafa Masatlı'yı da Allah muvaffak etsin. Zabıta müdürlüğünden böyle bir kağıt geldi, zabıta ekipleri gelip burada keşif yaptılar. Bu eşyaları taşımak için bana yardımcı olacaklarını söylediler. Benim buradaki eşyaları taşınmaya imkanım yok, Allah'ın izniyle mağarayı boşaltacağız" dedi.





"YATAĞIMDA YILAN VARDI, ÇIKARTTIM VE 'GİT MÜBAREK' DEDİM"

Mağarada yaşadığı zamanlarda huzurlu olduğunu ve ayrıldığı için üzgün hisseden Ali Bozoğlan, "Mağarayı boşaltacağım için çok üzgünüm. Onlara da zorluk olmasın diye boşaltmaya karar verdim. Mağarada daha huzurluydum. Konteynerde biraz ses çıkardığın zaman herkes şikayet ediyor. Bu yüzden mağarada yaşamak daha huzurlu hissettiriyor. Mağarada hava ve oksijen var. Sadece bir elektrik eksiğim vardı. Onu da yapacaktım ama maalesef şimdi yapamayacağım.

Hatay Valiliği tarafından verilen konteynerda kalacağım. Hatay Valiliği'ne teşekkür ediyorum. Allah'a inancı olanlar hiçbir şeyden korkmazlar ve onlara bir şey olmazlar. İnançsız ve ürkek olanları akrep de sokar, yılan da sokar. Geçenlerde Ankara'dan mağaraya geldiğimde yatağımda yılan vardı, yılanı yatağımdan çıkarttım ve git mübarek dedim. Beyaz bir yılan yatağımı parçalamıştı. Yılanı çıkarttım ve bıraktım yürüdü gitti. Yılan bana hiç dokunmadı. Yılanın bir başında tuttum bir de kuyruğundan tuttum o şekilde dışarıya çıkarttım" ifadelerini kullandı.