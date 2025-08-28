Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Depremde kapanan binlerce yıllık tarih görücüye çıktı! Kahramanmaraş Arkeoloji Müzesi ziyarete açıldı

- Güncelleme:
6 Şubat 2023 depremlerinde zarar göre Kahramanmaraş Arkeoloji Müzesi ziyaret açıldı. 30 binin üzerinde eseri envanterinde bulunduran müze, ziyaretçileri binlerce yıllık tarihin içine sokuyor. Tam bir zaman tüneli olan müzeye gelenler yetkililere teşekkür etti.

Şehrin köklü tarihini yansıtan Kahramanmaraş Arkeoloji Müzesi, 6 Şubat 2023 depremlerinde zarar görmesinin ardından gerçekleştirilen onarım ve düzenleme çalışmalarının tamamlanmasıyla ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde kentin tarihini barındıran arkeoloji müzesi de hasar görmüştü.

Paleolitik dönemden Cumhuriyet dönemine kadar binlerce yıllık eserleri barındıran müze, bir süre önce açılarak ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Envanter kayıtlarında 30 binin üzerinde eserin bulunduğu Kahramanmaraş Arkeoloji Müzesi, 7 ayrı sergi salonunda ziyaretçilerini karşılıyor.

Antik fil iskeletlerinin sergilendiği Antik Fil Salonu, Direkli Mağarası’nın birebir canlandırmasının yapıldığı Direkli Mağarası Salonu, Domuztepe Höyüğü’nün tarihini aktaran Kazı Sergi Salonu, Gurgum Krallığı’na ait eserlerin bulunduğu Hitit ve Geç Hitit Salonu, Germanicia Antik Kenti’nden çıkarılan mozaiklerin yer aldığı Mozaik Salonu, lahit ve mezar stellerinin görülebileceği Taş Eserler Salonu ile Paleolitik dönemden Bizans’a kadar günlük yaşamdan eserlerin sergilendiği Kronolojik Arkeoloji Salonu ziyaretçilerin ilgisine sunuldu.

"TEŞHİR TANZİM YENİDEN DÜZENLENDİ"

Müze Müdürü Safinaz Acıpayam, "Deprem sonrası müzemiz bakanlığımız onayıyla geçici olarak kapatıldı. Bu süreçte kapsamlı bakım ve onarım gerçekleştirildi. Restorasyon ve konservasyon ekiplerinin çalışmalarıyla teşhir tanzim yeniden düzenlendi. Birinci salonumuzda Antik fil fosil çocukların ilgisini çekerken, Roma dönemine ait eserler de yoğun ilgi görüyor. Paleolitik dönemden Cumhuriyet dönemine kadar her bir eserimiz bizim için çok kıymetli" dedi.

Müzeyi gezen ziyaretçilerden Eymen Karakoyun ise "Roma, Bizans ve Osmanlı dönemine ait taş eserler çok ilgimi çekti. Fosiller de ayrı bir güzellik katmış. Burada şehrin ne kadar köklü bir tarihe sahip olduğunu görmek gerçekten etkileyici" diye konuştu.

