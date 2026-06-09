Sıcak havanın etkili olduğu Muş’ta çevreye yayılan kavak polenleri, esnafın hayatını olumsuz etkiledi. Polenler nedeniyle müşteri sayısı düştü, esnaf peş peşe temizlik yapmak zorunda kaldı.

Muş’ta sıcak havanın etkili olmasının ardından kavak ağaçlarından yayılan polenler, iş yerlerine doldu. Çevreye yayılan polenler günlük hayatı olumsuz etkilerken, esnaf ve çalışanlara da zor anlar yaşattı.

MÜŞTERİ SAYISI DÜŞTÜ

Cadde ve sokaklarda da yoğun şekilde görülen polenleri temizlemek için esnaf, yaptığı temizlik sayını artırdı. Sürekli temizlik yapmak zorunda kalan esnaf, polen yoğunluğu nedeniyle müşteri sayısında da düşüş yaşadığını belirtti.

Müşteri sayısı düştü, gelen kaçıyor! Her yeri sardı, temizledikçe yenisi geliyor… Muş’ta polen alarmı

“KULAKLARIM KAŞINIYOR”

Müşteri Serkan Çukur, şunları söyledi:

Buraya aracımı bakıma getirdim. İki saattir buradayım. Şu uçuşan polenlerden inanın çok rahatsız oldum. Gözlerim kaşınıyor, kulaklarımın içi kaşınıyor. Şehir merkezinde böyle bir şeyin olması gerçekten çok dehşet verici. İnanın benim alerjim var ve şu anda gözlerimle kulaklarım kaşınıyor.

Müşteri sayısı düştü, gelen kaçıyor! Her yeri sardı, temizledikçe yenisi geliyor… Muş’ta polen alarmı

“AYNI ARACI ÜÇ DEFA YIKADIM”

Esnaf Arafat Kalır ise “Kavak ağaçlarının polen vermesi bizi bayağı rahatsız ediyor. Bugün aynı aracı üç defa yıkadım. Yıkamama rağmen bir türlü temizliğe ulaşamadık. Hem müşterilerimiz mağdur hem de biz mağduruz. Belediyenin bu polen sorununa bir çözüm bulmasını istiyoruz. Gerekirse bu ağaçların kesilmesini istiyoruz” dedi.

Müşteri sayısı düştü, gelen kaçıyor! Her yeri sardı, temizledikçe yenisi geliyor… Muş’ta polen alarmı

Kavak poleni, kavak ağaçlarının üreme amacıyla ilkbahar aylarında havaya saldığı ince tozlardır. Havada uçuşan beyaz, pamuksu kütleler aslında polenlerin kendisi değil, tohumları saran pamuk benzeri yapılardır. Ancak polenler bu pamukçuklara yapışarak çevreye yayılır.

Polenlerin taşıdığı bir risk var mı?

Kavak polenleri genellikle nisan ve mayıs aylarında yoğunlaşır. Bahar aylarında yaşanan göz yanması, hapşırma ve burun akıntısı gibi alerjilerin sebebi olarak polenlerin görünse de alerjik reaksiyon oluşturma ihtimali düşüktür.

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