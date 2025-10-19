Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Teknoloji > WhatsApp kullanıcılarını ilgilendiriyor! Cevapsız mesajlar artık sınıra takılacak

WhatsApp kullanıcılarını ilgilendiriyor! Cevapsız mesajlar artık sınıra takılacak

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
WhatsApp kullanıcılarını ilgilendiriyor! Cevapsız mesajlar artık sınıra takılacak
WhatsApp, Mesaj, Dolandırıcılık, Güvenlik, Haber
Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

WhatsApp, kullanıcıların tanımadıkları kişilere cevap almadan sınırsız mesaj göndermesini engelleyecek yeni bir sistem getiriyor. Amaç, platformda artan spam ve dolandırıcılık mesajlarını azaltarak kullanıcı güvenliğini artırmak. İşte detaylar...

Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulamalarının başında gelen WhatsApp, kullanıcı deneyimini iyileştirmek ve spam mesaj trafiğini azaltmak amacıyla yeni bir uygulamayı hayata geçiriyor.

Şirket, kullanıcıların tanımadıkları kişilere 'cevap almadan' sınırsız mesaj göndermesini engelleyecek bir sistem üzerinde çalışıyor.

SINIRI AŞAN MESAJ GÖNDEREMEYECEK

Yeni dönemde, kullanıcıların veya işletmelerin cevap almadan gönderdikleri tüm mesajlar, aylık bir limite dahil edilecek. Örneğin, yeni tanıştığınız bir kişiye üç farklı mesaj gönderdiğinizde, bu üç mesaj sınırınıza eklenecek.

WhatsApp, şimdilik bu mesaj limitinin tam değerini açıklamadı, ancak sistemin farklı ülkelerde test edilmeye başlandığını duyurdu. Kullanıcılar, belirlenen sınıra yaklaştıklarında uygulama üzerinden bir uyarı penceresi alacak. Bu bildirim, gönderilen mesaj sayısını göstererek kullanıcıların önlem almasını sağlayacak.

Şirketin TechCrunch'a yaptığı açıklamaya göre, bu özellik önümüzdeki haftalarda birçok ülkede test edilmeye başlanacak. WhatsApp, ortalama kullanıcıların söz konusu limite ulaşmasının pek olası olmadığını, sistemin esas olarak toplu veya spam mesaj gönderen kullanıcıları ve işletmeleri hedeflediğini vurguladı.

Bu adımla birlikte WhatsApp, son yıllarda giderek artan istenmeyen mesaj ve dolandırıcılık içeriklerine karşı koruma mekanizmalarını güçlendirmeyi amaçlıyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

AK Parti Sözcüsü Çelik: Terörsüz Türkiye'ye yönelik sabotajı reddediyoruzİsrail ateşkesi bozmak için yeni bahane uydurdu: Gazze’ye saldırılar başladı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
ROG Xbox Ally Serisi Türkiye’de satışa çıktı - TeknolojiROG Xbox Ally Serisi Türkiye’de satışa çıktıOppo ve Omix yeni modellerini tanıttı - TeknolojiOppo ve Omix yeni modellerini tanıttıGM’den 5G’ye yerli destek - TeknolojiGM’den 5G’ye yerli destekTürkiye’den yüksek teknolojiye 30 milyar dolar yatırım! - TeknolojiTürkiye’den yüksek teknolojiye 30 milyar dolar yatırım!Yerli uçan arabaya rekor talep! Bir haftada tamamı satıldı - TeknolojiSatışlar patladı, dünyada bir ilki başardıkGök Vatan'ın savunması olacak! Çelik Kubbe'nin Hisar'ı tam isabetle vurdu - TeknolojiÇelik Kubbe'nin Hisar'ı tam isabetle vurdu
Sonraki Haber Yükleniyor...