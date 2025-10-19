WhatsApp kullanıcılarını ilgilendiriyor! Cevapsız mesajlar artık sınıra takılacak

Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulamalarının başında gelen WhatsApp, kullanıcı deneyimini iyileştirmek ve spam mesaj trafiğini azaltmak amacıyla yeni bir uygulamayı hayata geçiriyor.

Şirket, kullanıcıların tanımadıkları kişilere 'cevap almadan' sınırsız mesaj göndermesini engelleyecek bir sistem üzerinde çalışıyor.

SINIRI AŞAN MESAJ GÖNDEREMEYECEK

Yeni dönemde, kullanıcıların veya işletmelerin cevap almadan gönderdikleri tüm mesajlar, aylık bir limite dahil edilecek. Örneğin, yeni tanıştığınız bir kişiye üç farklı mesaj gönderdiğinizde, bu üç mesaj sınırınıza eklenecek.

WhatsApp, şimdilik bu mesaj limitinin tam değerini açıklamadı, ancak sistemin farklı ülkelerde test edilmeye başlandığını duyurdu. Kullanıcılar, belirlenen sınıra yaklaştıklarında uygulama üzerinden bir uyarı penceresi alacak. Bu bildirim, gönderilen mesaj sayısını göstererek kullanıcıların önlem almasını sağlayacak.

Şirketin TechCrunch'a yaptığı açıklamaya göre, bu özellik önümüzdeki haftalarda birçok ülkede test edilmeye başlanacak. WhatsApp, ortalama kullanıcıların söz konusu limite ulaşmasının pek olası olmadığını, sistemin esas olarak toplu veya spam mesaj gönderen kullanıcıları ve işletmeleri hedeflediğini vurguladı.

Bu adımla birlikte WhatsApp, son yıllarda giderek artan istenmeyen mesaj ve dolandırıcılık içeriklerine karşı koruma mekanizmalarını güçlendirmeyi amaçlıyor.