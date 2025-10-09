Whatsapp'tan fazlası var eksiği yok! Hindistan'ın 'Arattai'si zirveyi kapabilir mi?

Hintli teknoloji şirketi Zoho tarafından geliştirilen Arattai, son haftalarda ülkede viral bir sansasyona dönüştü. Tamil dilinde “şaka” anlamına gelen Arattai, 2021’de yumuşak bir lansman yaptı ancak popülerliği son birkaç ayda arttı. Popülerliğindeki ani değişim, Hindistan’ın ABD mallarına uyguladığı yüksek tarifelerle mücadele ederken hükümetin “kendine yeterlilik” politikasıyla ilişkilendiriliyor. BBC'de yer alan bilgilere göre şirket, “geçen hafta yedi günde” yedi milyon indirme aldığını açıkladı. Pazar istihbarat firması Sensor Tower’a göre, Arattai’nin ağustos ayındaki indirme sayısı 10.000’in altındaydı. Bu, Başbakan Narendra Modi ve bakanlarının son haftalarda sıkça vurguladığı bir mesaj: “Hindistan’da üretin ve Hindistan’da harcayın.”

HÜKÜMETTEN DESTEK

Federal Bakan Dharmendra Pradhan, iki hafta önce X’te yaptığı paylaşımda Arattai’yi övdü ve vatandaşları “bağlantıda kalmak için yerli uygulamaları kullanmaya” çağırdı. O zamandan beri birçok bakan ve iş insanı da uygulama hakkında paylaşım yaptı.

Şirket, hükümetin bu tutumunun “Arattai indirmelerindeki ani artışa kesinlikle katkı sağladığını” ifade ediyor.

3 GÜNDE 100 KAT ARTIŞ

Zoho CEO’su Mani Vembu, BBC’ye yaptığı açıklamada, “Sadece üç günde günlük kayıtların 3.000’den 350.000’e çıktığını gördük. Aktif kullanıcı sayısında 100 kat artış yaşadık ve bu büyüme sürüyor.” dedi.

Şirket, aktif kullanıcı sayısı hakkında bilgi vermezken uzmanlar, bu rakamın WhatsApp’ın Hindistan’daki 500 milyonluk kullanıcı tabanından oldukça uzak olduğunu söylüyor.

WHATSAPP ALIŞKANLIĞI KIRILACAK MI?

WhatsApp, Hindistan’da neredeyse bir hayat biçimi haline gelmiş durumda. Uygulama, toplu mesajlaşmadan iş yürütmeye kadar birçok amaçla kullanılıyor. Arattai de mesaj, sesli ve görüntülü arama gibi benzer özellikler sunuyor. Her iki uygulama da düşük donanımlı telefonlarda ve zayıf internet bağlantılarında sorunsuz çalışacak şekilde tasarlandığını iddia ediyor.

Kullanıcıların bir kısmı sosyal medyada Arattai’nin tasarımını ve kullanım kolaylığını överken, bazıları da uygulamanın yerli üretim olmasından gurur duyduklarını belirtti.

YERLİ RAKİPLERİN AKIBETİ KÖTÜ OLDU

Arattai, büyük uluslararası rakiplerinin yerini almak isteyen ilk Hint uygulaması değil. Daha önce Koo ve Moj gibi yerli platformlar, X ve TikTok’un yerine geçme hedefiyle piyasaya çıkmıştı ancak kısa sürede etkilerini yitirdiler. Bir dönem WhatsApp’ın rakibi olarak görülen ShareChat bile hedeflerini küçülttü.

UZMANLARA GÖRE ZOR BİR MÜCADELE

Delhi merkezli teknoloji analisti Prasanto K. Roy, Arattai’nin WhatsApp’ın geniş kullanıcı tabanına ulaşmasının zor olduğunu söylüyor. Roy, “Başarı sadece yeni kullanıcı kazanmakla değil, onları elde tutmakla da ilgilidir. Bu da yalnızca milliyetçi duygularla sağlanamaz.” diyor.

Roy’a göre, “Ürünün iyi olması şart, ancak buna rağmen milyarlarca kullanıcıya sahip bir platformun yerini almak neredeyse imkânsız.”

GİZLİLİK ENDİŞELERİ ARTIYOR

Bazı uzmanlar, Arattai’de veri gizliliği konusunda endişelerini dile getiriyor. Uygulama, sesli ve görüntülü görüşmelerde uçtan uca şifreleme (E2EE) sunsa da, bu özellik şu an için mesajlara uygulanmıyor.

MediaNama’nın yönetici editörü Shashidhar KJ, “Hükümet, güvenlik gerekçesiyle mesajların izlenebilir olmasını istiyor. Bu, uçtan uca şifreleme olmadan daha kolay olur ama bu da kullanıcı gizliliğini riske atar.” dedi.

Arattai ise kısa mesajlarda uçtan uca şifrelemeyi yaygınlaştırmak için çalıştıklarını belirtiyor.

KULLANICI VERİLERİNDE TAM KONTROL BİZDE OLACAK'

Zoho CEO’su Vembu, “Uçtan uca şifreleme tam olarak devreye girdiğinde, kullanıcı görüşmelerinin içeriğine biz bile erişemeyeceğiz. Yasal yükümlülüklerimiz konusunda şeffaf olacağız.” ifadelerini kullandı.

Hindistan yasalarına göre sosyal medya platformları, belirli durumlarda kullanıcı verilerini federal hükümetle paylaşmak zorunda. Ancak Meta ve X gibi küresel şirketler bu taleplere karşı hukuki mücadele verebiliyor.

ARATTAI DİRENEBİLECEK Mİ?

Uzmanlar, Arattai’nin hükümetin veri taleplerine karşı direnip direnemeyeceği konusunda soru işaretleri bulunduğunu belirtiyor. Teknoloji hukuku uzmanı Rahul Matthan, “Zoho’nun kullanıcı içeriklerini hükümetle paylaşma konusundaki duruşu netleşmeden birçok kişi uygulamayı kullanmakta tereddüt edecektir.” diyor.

Roy ise, Zoho’nun hükümete karşı güçlü bir direniş göstermesinin kolay olmayabileceğini düşünüyor: “Federal bakanların uygulamayı açıkça desteklemesi, şirketi doğal olarak hükümete yakın bir konuma getiriyor.”

ZOR BİR YOL ARATTAI'Yİ BEKLİYOR

Deneyimler, WhatsApp ve Facebook gibi devlerin hâkim olduğu dijital ortamda yerli alternatiflerin kalıcı olamadığını gösteriyor. Arattai’nin bu kaderi değiştirip değiştiremeyeceği ise zamanla belli olacak.