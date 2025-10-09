Gazze’de ateşkes sevinci: Sokaklar bayram yerine döndü

Gazze’de iki yılı aşkın süredir devam eden savaşın ardından Hamas ve İsrail, ABD Başkanı Trump’ın arabuluculuğunda imzalanan anlaşmayla ateşkese vardı. Ateşkesin yürürlüğe girmesi hem Gazze'de hem Tel Aviv’de kutlamalara yol açtı.

GAZZE'DE ÇOCUKLAR: EVİMİZE DÖNÜYORUZ

Gazze’de dört genç kızın CNN’e verdiği duygusal röportajda, “Savaşın içinde iki yıl geçirdik, artık geri dönmek istiyoruz” sözleri dikkat çekti. Çocuklar, geç saatlere kadar uyumayarak kutlamalara katıldı.

TEL AVİV'DE HALK MEYDANLARDA

İsrailliler, Tel Aviv sokaklarında Gazze savaşını sona erdiren anlaşmayı kutladı.

HALK HALA TEMKİNLİ: İHTİYAÇLAR BÜYÜK

Ateşkese rağmen Gazze'de insani durum kritik. Aileler hâlâ güvenli olmadığını düşündükleri için evlerine dönmekte tereddüt ediyor. Su kuyrukları, çadır ve sağlık altyapısına ihtiyaç sürüyor. Enkaz kaldırma ve yolların açılması için acil yardıma ihtiyaç var.

SON 4 GÜNDE 271 SALDIRI: 126 FİLİSTİNLİ ÖLDÜRÜLDÜ

Gazze’deki yerel kaynaklara göre, İsrail ordusu Trump’ın ateşkes çağrısından bu yana Gazze’ye 271 saldırı düzenledi.

'TEMKİNLİ OLUN'

Gazze'deki hükümete bağlı Medya Ofisi, halkı teyit edilmiş resmi açıklamalar gelmeden yer değiştirmemeleri konusunda uyardı. Kuzeyden güneye ya da aksi yönde güvenlik güçlerinden net talimatlar alınmadan hareket edilmemesi istenirken, bu çağrının İsrail'in muhtemel ihlalleri ve ateşkes öncesi gerçekleştirebileceği saldırılara karşı önlem amacı taşıdığı belirtildi. İsrail Başbakanı Netanyahu da Mısır’daki görüşmelerin ardından kabinesini toplayarak, ateşkesin onaylanacağını bildirdi.

İSRAİL ORDUSU, GAZZE'NİN KUZEYİNE GEÇMEYE ÇALIŞAN FİLİSTİNLİLERE SALDIRDI

İsrail ordusu, Gazze’de sağlanan ve yürürlüğe girmesi beklenen ateşkes anlaşmasına rağmen güneyden Gazze Şeridi'nin kuzeyine geçmeye çalışan Filistinlileri engellemek için saldırı düzenledi.

İsrail saldırıları nedeniyle zorla yerinden edilen çok sayıda Filistinli, Gazze'nin güneyinden kuzeyine geçmek istedi.

İsrail ordusu, sahildeki Reşid Caddesi üzerinden Gazze kentine geçmeye çalışan Filistinlileri hedef aldı.

Reşid Caddesi'ndeki yolu kapatan İsrail askerleri, tank atışlarıyla kuzeye geçmek isteyen Filistinlilerin olduğu bölgeyi bombaladı.

Saldırı sonucu Filistinliler bölgeden panikle kaçarken İsrail askerleri kuzeye geçişi engellemeyi sürdürüyor.

Tel Aviv yönetimi, sağlanan ateşkesin İsrail kabinesindeki onaydan sonra yürürlüğe gireceğini bildirmişti.