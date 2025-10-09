Yasemin Şefkatli üşüttüğünü sanarak doktora gitti, gerçek başka çıktı

2021 yılında İbrahim Tatlıses ile Derya Tuna’nın oğlu İdo Tatlıses ile evlenen Yasemin Şefkatli, 2024 yılında ikizleri Ayel ve Sinan Emir’i dünyaya getirdi. Doğum sonrası çocuklarının sağlık problemleriyle mücadele eden çift, bu zorlu dönemde birbirlerine çok destek oldu.

GÖBEK FITIĞI TEŞHİSİ KONDU

Mutlu birliktelikleriyle örnek gösterilen çiftten bu sefer Yasemin Şefkatli, yaşadığı sağlık durumu nedeniyle dikkatleri üzerine çekti. Ünlü isim, yakın zamanda yaptığı açıklamada “Üşütmüşümdür diye gittiğimiz hastaneden göbek fıtığı olduğumu öğrenerek çıktım. Akşam ameliyata giriyordum neredeyse. Şu an birkaç müdahale ile iyiyim ama haftaya ameliyat olacağım” ifadelerini kullandı.

AMELİYATI İYİ GEÇTİ

Yasemin Şefkatli’nin ameliyatı gerçekleşti. Şefkatli, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda operasyonunun sorunsuz geçtiğini ve sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti. Paylaşımında kendisine destek olanlara teşekkür eden Şefkatli, kısa sürede birçok “geçmiş olsun” mesajı aldı.