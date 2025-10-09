Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Avrupa Kulüpler Birliği nedir, hangi takımlar European Football Clubs'a katılıyor?

Avrupa Kulüpler Birliği nedir, hangi takımlar European Football Clubs’a katılıyor?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Avrupa Kulüpler Birliği nedir, hangi takımlar European Football Clubs’a katılıyor?
Futbol, Galatasaray, Samsunspor, Tavsiyeler, Avrupa Kulüpler Birliği, FIFA, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Avrupa Kulüpler Birliği nedir, hangi takımlar European Football Clubs’a katılıyor futbolseverler tarafından merak ediliyor. Galatasaray ve Samsunspor, Avrupa futbolunun en önemli organizasyonlardan biri olan European Football Clubs'a katıldıklarını açıkladı.

Avrupa Kulüpler Birliği nedir, hangi takımlar European Football Clubs’a katılıyor soruları gündemde yer buldu. Avrupa'nın önde gelen futbol kulüplerini bir araya getiren European Football Clubs (EFC) organizasyonuna Türkiye’den Galatasaray ve Samsunspor’un da katılması dikkat çekti. 

Avrupa Kulüpler Birliği nedir, hangi takımlar European Football Clubs’a katılıyor? - 1. Resim

AVRUPA KULÜPLER BİRLİĞİ NEDİR?

European Football Clubs (EFC) Avrupa’daki profesyonel futbol kulüplerini bir araya getiren bağımsız bir kuruluş. UEFA ve FIFA tarafından tanınan organizasyon, daha önce Avrupa Kulüpler Birliği (ECA) adıyla faaliyet göstweriyordu. Roma’da düzenlenen 32. Genel Kurul öncesinde isim değişikliğine gidilerek EFC adını aldı.

Avrupa Kulüpler Birliği nedir, hangi takımlar European Football Clubs’a katılıyor? - 2. Resim

Kuruluşun amacı Avrupa’daki futbol kulüplerinin ekonomik, sportif ve yönetimsel alanlasrda daha güçlü bir temsil elde etmesini sağlamak.

EFC 55 farklı ülkeden 800’den fazla kulübü bünyesinde topluyor. Kulüpler arasında erkek ve kadın futbol takımları bir arada bulunuyor.

EFC’nin başkanlığını ise Paris Saint-Germain Başkanı Nasser Al-Khelaifi yürütmektedir. 

Avrupa Kulüpler Birliği nedir, hangi takımlar European Football Clubs’a katılıyor? - 3. Resim

HANGİ TAKIMLAR EUROPEAN FOOTBALL CLUBS’A KATILIYOR?

EFC Avrupa genelinde 800’ün üzerinde kulübü kapsıyor. Üye takımlar ülkelerine göre Asil (Ordinary) ve Bağlı (Associated) üye statüsünde yer alıyor.

Türkiye’den katılan asil üyeler; Fenerbahçe, Galatasaray, İstanbul Başakşehir iken bağlı üyeler ise; Beşiktaş, Trabzonspor, Sivasspor, Adana Demirspor, Antalyaspor, Konyaspor, Ankaragücü, Samsunspor, Alanyaspor, Gaziantep FK, Hatayspor, Kasımpaşa, Kayserispor, Pendikspor, Rizespor, Fatih Karagümrük, Beylerbeyi, İstanbulspor.

Avrupa Kulüpler Birliği nedir, hangi takımlar European Football Clubs’a katılıyor? - 4. Resim

EUROPEAN FOOTBALL CLUBS ÜYE TAKIMLAR VE ÜLKELER

İngiltere: Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester United, Manchester City, Tottenham, West Ham United

İspanya: Real Madrid, Atletico Madrid, Sevilla, Villarreal, Real Betis, Valencia

İtalya: AC Milan, Inter, Juventus, Napoli, Roma, Lazio, Fiorentina

Almanya: Bayern Münih, Borussia Dortmund, RB Leipzig, Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt

Fransa: Paris Saint-Germain, Lyon, Marseille, Rennes, Lille, Nice

Portekiz: Benfica, Porto, Sporting CP, Braga

Hollanda: Ajax, PSV, Feyenoord, AZ Alkmaar

İskoçya: Celtic, Rangers, Aberdeen

Norveç: Rosenborg, Molde, Vålerenga, Bodø/Glimt

İsveç: Malmö, Djurgården, Hammarby, AIK

Yunanistan: Olympiakos, Panathinaikos, PAOK, AEK

Belçika: Anderlecht, Club Brugge, Gent, Royal Antwerp

Hırvatistan: Dinamo Zagreb, Hajduk Split, Rijeka

Kaynak: Türkiye Gazetesi

