Ödül töreninde büyük hata! Oyuncu Alper Atak’ı ölü ilan ettiler

Yapı Kredi Afife Jale Tiyatro Ödülleri, bu yıl 27. kez sahiplerini buldu. Haliç Kongre Merkezi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen gecede ödüller takdim edilirken, organizasyonda yaşanan büyük bir hata geceye damga vurdu.

ALPER ATAK “YİTİRDİKLERİMİZ” ARASINDA GÖSTERİLDİ

Törenin “Yitirdiklerimiz” başlıklı bölümünde, 2025 yılı içerisinde hayatını kaybeden tiyatro sanatçıları anıldı. Bu anma sırasında dev ekrana yansıtılan isimler arasında, ünlü tiyatro ve sinema oyuncusu Alper Atak da yer aldı. İsmi ve fotoğrafı vefat edenler kapsamında gösterilen Atak’ın yakın çevresi şaşkınlık yaşarken, bazı meslektaşları ve dostları, oyuncunun ailesine başsağlığı mesajları iletmeye başladı.

“ÖLDÜ” İDDİALARINA TEPKİ: HAYATTAYIM

Kısa süre sonra Alper Atak, resmi sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaparak sağlıklı olduğunu ve hayatta olduğunu duyurdu. Bu hatanın kendisini ve ailesini derinden etkilediğini belirten Atak, yaşadığı şaşkınlığı ifade ederken konuyla ilgili hukuki süreç başlatacağını da kamuoyuyla paylaştı.

Yaptığı paylaşımda söz konusu yanlışlık nedeniyle şikayetçi olacağını duyuran Atak, “27. Afife Jale Tiyatro Ödülleri gecesinde, ‘Yitirdiklerimiz' bölümünde adımın yer alması, son derece talihsiz bir hataya sebebiyet vermiştir. Bu haberin ardından beni arayan, soran, üzüntüsünü paylaşan tüm dostlarıma içten teşekkürlerimi sunarım. Sağlığım yerindedir, yaşıyorum. Tiyatro sanatımız adına büyük bir değer taşıyan bu kıymetli organizasyonda böyle bir yanlışlığın yaşanmış olması, hem ailemi hem de beni derinden üzmüştür” ifadelerine yer verdi.

ÖZÜR DİLEDİLER

Tepkilerin büyümesi üzerine gecenin sanat koordinatörü Murat Ovalı, sahneye çıkarak yaşanan hatadan dolayı kamuoyu önünde özür diledi. Ovalı, söz konusu yanlışlığın teknik bir aksaklıktan kaynaklandığını ve gerekli düzeltmelerin yapılacağını belirtti.

Olay, sosyal medyada geniş yankı bulurken, yaşanan bu talihsiz olayın ardından Alper Atak’ın açacağı hukuki sürecin nasıl sonuçlanacağı ise merakla bekleniyor.