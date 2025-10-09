Çekya-Hırvatistan maçı hangi kanalda, saat kaçta? Maç yayın bilgileri belli oldu

L Grubu’ndaki puan eşitliği nedeniyle kritik öneme sahip Çekya-Hırvatistan maçı 9 Ekim Perşembe günü gerçekleşecek. İzleyiciler, Çekya Hırvatistan maçı hangi kanalda, saat kaçta araştırıyor.

ÇEKYA HIRVATİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Çekya-Hırvatistan maçı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri L Grubu 6. hafta kapsamında 9 Ekim 2025 Perşembe günü saat 21:45’te (TSİ) oynanacak.

Karşılaşma, Exxen platformunda canlı olarak yayınlanacak. Fransız hakem François Letexier’in yöneteceği maç, Çekya’nın Prag’daki Fortuna Arena Stadyumu’nda gerçekleşecek.

Gruptaki 4 maçını da kazanan ve 12 puanı olan Hırvatistan, galibiyet durumunda grup liderliğini garantileyecek.

ÇEKYA HIRVATİSTAN MAÇI NEREDEN İZLENİR?

Çekya-Hırvatistan maçı, Exxen platformunda canlı olarak izlenebilecek. Maç, 9 Ekim 2025 Perşembe günü TSİ 21.45’te Fortuna Arena’da oynanacak ve Exxen’in dijital yayın ağı üzerinden televizyon, tablet, telefon veya bilgisayar aracılığıyla takip edilebilecek.

Grupta oynadığı 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberliği olan Çekya, 12 puanla 2. sırada yer alıyor.

ÇEKYA HIRVATİSTAN MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Çekya: Stanek, Doudera, Holes, Krejci, Zeleny; Soucek, Cerv, Kusej, Sulc, Provod, Chory

Hırvatistan: Livakovic, Jakic, Sutalo, Caleta-Car, Sosa; Modric, Sucic, Pasalic, Kramaric, Perisic, Ivanovic

HIRVATİSTAN ÇEKYA REKABETİ

Hırvatistan ile Çekya arasındaki rekabet, özellikle son yıllarda uluslararası turnuvalarda dikkat çekiyor. Hırvatistan, 2026 Dünya Kupası Elemeleri’nde oynanan ilk maçta Çekya’yı evinde 5-1’lik ezici bir skorla yenerek psikolojik üstünlüğü eline geçirmişti. Gvardiol, Modric, Perisic, Budimir ve Kramaric’in golleriyle gelen bu galibiyet, Hırvatistan’ın L Grubu’ndaki liderlik iddiasını güçlendiirirken Çekya’nın tek golü Tomas Soucek’ten gelmişti.

Luka Modric’in liderliğindeki Hırvatistan, son turnuvalarda (2018 Dünya Kupası finali, 2022 yarı finali) istikrarlı performansıyla öne çıkarken Çekya’nın genç ve dinamik kadrosu, özellikle iç sahadaki son 5 maçta %80 galibiyet, önemli bir rakip olduğunu kanıtlıyor.