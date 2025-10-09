Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Çekya-Hırvatistan maçı hangi kanalda, saat kaçta? Maç yayın bilgileri belli oldu

- Güncelleme:
Çekya ile Hırvatistan arasında oynanacak Dünya Kupası Avrupa Eleme maçının saati ve yayın kanalı netleşti. L Grubu’nun rekabet dolu mücadelelerinden biri olacak.

L Grubu’ndaki puan eşitliği nedeniyle kritik öneme sahip Çekya-Hırvatistan maçı 9 Ekim Perşembe günü gerçekleşecek. İzleyiciler, Çekya Hırvatistan maçı hangi kanalda, saat kaçta araştırıyor.

ÇEKYA HIRVATİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Çekya-Hırvatistan maçı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri L Grubu 6. hafta kapsamında 9 Ekim 2025 Perşembe günü saat 21:45’te (TSİ) oynanacak.

Karşılaşma, Exxen platformunda canlı olarak yayınlanacak. Fransız hakem François Letexier’in yöneteceği maç, Çekya’nın Prag’daki Fortuna Arena Stadyumu’nda gerçekleşecek.

Gruptaki 4 maçını da kazanan ve 12 puanı olan Hırvatistan, galibiyet durumunda grup liderliğini garantileyecek. 

Çekya-Hırvatistan maçı hangi kanalda, saat kaçta? Maç yayın bilgileri belli oldu - 1. Resim

ÇEKYA HIRVATİSTAN MAÇI NEREDEN İZLENİR?

Çekya-Hırvatistan maçı, Exxen platformunda canlı olarak izlenebilecek. Maç, 9 Ekim 2025 Perşembe günü TSİ 21.45’te Fortuna Arena’da oynanacak ve Exxen’in dijital yayın ağı üzerinden televizyon, tablet, telefon veya bilgisayar aracılığıyla takip edilebilecek. 

Grupta oynadığı 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberliği olan Çekya, 12 puanla 2. sırada yer alıyor. 

Çekya-Hırvatistan maçı hangi kanalda, saat kaçta? Maç yayın bilgileri belli oldu - 2. Resim

ÇEKYA HIRVATİSTAN MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Çekya: Stanek, Doudera, Holes, Krejci, Zeleny; Soucek, Cerv, Kusej, Sulc, Provod, Chory

Hırvatistan: Livakovic, Jakic, Sutalo, Caleta-Car, Sosa; Modric, Sucic, Pasalic, Kramaric, Perisic, Ivanovic

Çekya-Hırvatistan maçı hangi kanalda, saat kaçta? Maç yayın bilgileri belli oldu - 3. Resim

HIRVATİSTAN ÇEKYA REKABETİ

Hırvatistan ile Çekya arasındaki rekabet, özellikle son yıllarda uluslararası turnuvalarda dikkat çekiyor. Hırvatistan, 2026 Dünya Kupası Elemeleri’nde oynanan ilk maçta Çekya’yı evinde 5-1’lik ezici bir skorla yenerek psikolojik üstünlüğü eline geçirmişti. Gvardiol, Modric, Perisic, Budimir ve Kramaric’in golleriyle gelen bu galibiyet, Hırvatistan’ın L Grubu’ndaki liderlik iddiasını güçlendiirirken Çekya’nın tek golü Tomas Soucek’ten gelmişti.

Çekya-Hırvatistan maçı hangi kanalda, saat kaçta? Maç yayın bilgileri belli oldu - 4. Resim

Luka Modric’in liderliğindeki Hırvatistan, son turnuvalarda (2018 Dünya Kupası finali, 2022 yarı finali) istikrarlı performansıyla öne çıkarken Çekya’nın genç ve dinamik kadrosu, özellikle iç sahadaki son 5 maçta %80 galibiyet, önemli bir rakip olduğunu kanıtlıyor. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

