Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > UEFA açıkladı: Bulgaristan - Türkiye maçının hakemi belli oldu

UEFA açıkladı: Bulgaristan - Türkiye maçının hakemi belli oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
UEFA açıkladı: Bulgaristan - Türkiye maçının hakemi belli oldu
Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda 11 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Bulgaristan ile oynayacağı mücadelede düdük çalacak hakem açıklandı.

Vasil Levski Ulusal Stadyumu'nda 11 Ekim Cumartesi günü saat 21.45'te başlayacak Bulgaristan - Türkiye maçında Portekizli hakem Luis Godinho yönetecek.

UEFA açıkladı: Bulgaristan - Türkiye maçının hakemi beli oldu - 1. Resim

UEFA'nın açıklamasına göre, Godinho'nun yardımcılığını Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Rui Teixeira ve Pedro Almeida üstlenecek. Karşılaşmanın 4'üncü hakemi ise aynı ülkeden Miguel Nogueira olacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Mantar toplarken bulduğu taşla şaşkına döndü! "Artık gözüm hep yerde"
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Jose Mourinho'dan Benfica itirafı: Şaşırtmaya devam ediyor! - SporMourinho'dan Benfica itirafı: Şaşırtmaya devam ediyor!2026 Dünya Kupası'na bir bilet daha: 48 ülkeden 20'si belli oldu - SporDünya Kupası'na bir bilet daha: 48 ülkeden 20'si netleşti9 aylık imza attı, sadece 22 gün kaldı! Yılmaz Vural'dan 4 maç sonunda 41'inci veda - SporVural'dan sadece 4 maç sonra 41'inci vedaOkan Buruk ve ekibi harekete geçti: Mauro Icardi için karar - SporBuruk ve ekibi harekete geçti: Icardi için karar çıktıEderson'un yerine davet alan John Victor, dolandırıldığını sandı: Şok oldum! - SporEderson'un yerine davet aldı, dolandırıcılık sandıBir Ballon d'Or, bir kadro dışı! 'Sen halı saha topçusu musun?' - SporBir Ballon d'Or, bir kadro dışı! 'Halı saha topçusu musun?'
Sonraki Haber Yükleniyor...