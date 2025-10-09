UEFA açıkladı: Bulgaristan - Türkiye maçının hakemi belli oldu
A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda 11 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Bulgaristan ile oynayacağı mücadelede düdük çalacak hakem açıklandı.
Vasil Levski Ulusal Stadyumu'nda 11 Ekim Cumartesi günü saat 21.45'te başlayacak Bulgaristan - Türkiye maçında Portekizli hakem Luis Godinho yönetecek.
UEFA'nın açıklamasına göre, Godinho'nun yardımcılığını Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Rui Teixeira ve Pedro Almeida üstlenecek. Karşılaşmanın 4'üncü hakemi ise aynı ülkeden Miguel Nogueira olacak.
