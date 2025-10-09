Gazze'de savaş bitti mi? Gazze Barış Planı’nın ilk aşaması onaylandı!

Gazze'de savaş bitti mi, İsrail ateşkes yaptı mı soruları tüm dünyanın gündemine yerleşti! ABD Başkanı Donald Trump, Gazze Barış Planı’nın ilk adımının onaylandığını duyurarak “Bu, kalıcı barışın güçlü bir başlangıcı” ifadelerini kullandı.

Trump açıklamasında arabuluculuk sürecinde büyük rol oynayan Katar, Mısır ve Türkiye’ye teşekkür ederek “Bu tarihi gün, yalnızca İsrail ve Filistin için değil, tüm insanlık için bir dönüm noktasıdır.” dedi.

GAZZE'DE SAVAŞ BİTTİ Mİ?

İsrail ve Hamas, Gazze’de uzun süredir devam eden savaşın sona ermesi için önemli bir adım attı. ABD Başkanı Donald Trump’ın açıkladığı Gazze Barış Planı’nın ilk aşaması taraflarca onaylandı.

Anlaşma kapsamında tüm rehinelerin serbest bırakılacağı, İsrail askerlerinin ise belirlenen sınırlara çekileceği bildirildi. Bölgede aylardır süren çatışmaların son bulması için tarihi bir süreç başladı.

İSRAİL ATEŞKES Mİ YAPTI?

İsrail hükümeti, Hamas ile yapılan müzakereler sonucunda ateşkesin ilk aşamasını kabul etti. İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, anlaşmadan memnuniyet duyduklarını belirterek rehinelerin serbest bırakılmasını kapsayan sürecin kısa sürede başlayacağını açıkladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, anlaşmayı “İsrail için tarihi bir gün” olarak nitelendirdi. Netanyahu, “Kabinemiz bugün anlaşmayı onaylayacak. Rehinelerimizi geri getirmek ve barışı kalıcı hale getirmek için kararlıyız.” dedi.

İSRAİL-FİLİSTİN SAVAŞI BİTİYOR MU?

Gazze Barış Planı’nın ilk aşamasının kabul edilmesiyle birlikte İsrail-Filistin savaşında ateşkes dönemi resmen başladı. Hamas ve İsrail, savaşın sona ermesini, rehinelerin takasını ve Gazze’ye insani yardımların girişini sağlayacak maddeler üzerinde uzlaştı.

Hamas yetkilileri mutabakat kapsamında İsrail hapishanelerinde tutulan Filistinlilerin serbest bırakılması için hazırlanan esir listesini teslim ettiklerini duyurdu. Açıklamada “Tüm Filistinli tutuklular özgürlüğüne kavuşana kadar çabalarımız sürecek.” ifadeleri kullanıldı.

GAZZE BARIŞ PLANI'NIN DETAYLARI

Trump’ın açıkladığı 20 maddelik planda Gazze’nin tamamen silahsızlandırılması, radikal unsurlardan arındırılması ve bağımsız bir geçiş yönetimi kurulması yer alıyor.

Gazze Barış planına göre bazı maddeler;

İsrail ordusu belirlenen hatta çekilecek.

Rehineler 72 saat içinde serbest bırakılacak.

Bin 700 Gazzeli tutuklu ve 250 mahkum serbest bırakılacak.

Uluslararası İstikrar Gücü (ISF) Gazze’ye konuşlandırılacak.

Gazze’de yeniden yapılanma süreci Birleşmiş Milletler ve uluslararası kurumlar aracılığıyla yürütülecek.

Yardımların dağıtımı tamamen tarafsız kurumlar tarafından sağlanacak.