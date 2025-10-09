Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Vapur seferleri iptal mi? İstanbul Şehir Hatları duyuruda bulundu!

Vapur seferleri iptal mi? İstanbul Şehir Hatları duyuruda bulundu!

Vapur seferleri iptal mi? İstanbul Şehir Hatları duyuruda bulundu!
Vapur seferleri iptal mi sorusunun cevabını arayan vatandaşlar için açıklama geldi! İstanbul’da deniz ulaşımını sağlayan Şehir Hatları AŞ, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferlerinin durdurulduğunu duyurdu.

Vapur seferleri iptal mi sorusu günün merkezine oturdu. Şiddetli rüzgar ve dalga yüksekliği nedeniyle güvenlik önlemleri çerçevesinde alınan iptal ve erteleme kararları ise Şehir Hatları tarafından duyuruldu.

Vapur seferleri iptal mi? İstanbul Şehir Hatları duyuruda bulundu! - 1. Resim

VAPUR SEFERLERİ İPTAL Mİ?

İstanbul’da olumsuz hava koşulları deniz ulaşımını etkiledi. Şehir Hatları AŞ, artan rüzgar ve dalga yüksekliği nedeniyle bazı vapur seferlerinde aksama yaşandığını duyurdu.

Yetkililer, yolcuların güvenliği için seferlerde iptaller ve gecikmeler olabileceğini belirtti.

Vapur seferleri iptal mi? İstanbul Şehir Hatları duyuruda bulundu! - 2. Resim

İPTAL OLAN VAPUR SEFERLERİ NELER?

Şehir Hatları’ndan yapılan açıklamada Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş hattında Moda iskelesine uğramayan seferlerin yapılmayacağı bildirildi.

Kınalıada, Burgazada, Heybeliada ve Büyükada hattındaki seferlerin de hava koşulları düzelene kadar askıya alındığı kaydedildi.

Maltepe hattındaki bazı seferler de geçici olarak durduruldu.

Yolcuların iptal edilen seferlerle ilgili güncel bilgilere Şehir Hatları’nın resmi internet sitesinden ulaşabileceği ifade edildi.

Vapur seferleri iptal mi? İstanbul Şehir Hatları duyuruda bulundu! - 3. Resim

VAPURLAR ÇALIŞMIYOR MU?

Olumsuz hava şartları nedeniyle deniz ulaşımı geçici olarak kısıtlanmış durumda. Şehir Hatları yetkilileri, seferlerin hava koşullarına göre yeniden planlanacağını ve iptallerin yolcu güvenliği gözetilerek devam edeceğini belirtti. 

