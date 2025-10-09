Vapur seferleri iptal mi? İstanbul Şehir Hatları duyuruda bulundu!

Vapur seferleri iptal mi sorusu günün merkezine oturdu. Şiddetli rüzgar ve dalga yüksekliği nedeniyle güvenlik önlemleri çerçevesinde alınan iptal ve erteleme kararları ise Şehir Hatları tarafından duyuruldu.

VAPUR SEFERLERİ İPTAL Mİ?

İstanbul’da olumsuz hava koşulları deniz ulaşımını etkiledi. Şehir Hatları AŞ, artan rüzgar ve dalga yüksekliği nedeniyle bazı vapur seferlerinde aksama yaşandığını duyurdu.

Yetkililer, yolcuların güvenliği için seferlerde iptaller ve gecikmeler olabileceğini belirtti.

İPTAL OLAN VAPUR SEFERLERİ NELER?

Şehir Hatları’ndan yapılan açıklamada Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş hattında Moda iskelesine uğramayan seferlerin yapılmayacağı bildirildi.

Kınalıada, Burgazada, Heybeliada ve Büyükada hattındaki seferlerin de hava koşulları düzelene kadar askıya alındığı kaydedildi.

Maltepe hattındaki bazı seferler de geçici olarak durduruldu.

Yolcuların iptal edilen seferlerle ilgili güncel bilgilere Şehir Hatları’nın resmi internet sitesinden ulaşabileceği ifade edildi.

VAPURLAR ÇALIŞMIYOR MU?

Olumsuz hava şartları nedeniyle deniz ulaşımı geçici olarak kısıtlanmış durumda. Şehir Hatları yetkilileri, seferlerin hava koşullarına göre yeniden planlanacağını ve iptallerin yolcu güvenliği gözetilerek devam edeceğini belirtti.