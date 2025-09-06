Vapur seferleri iptal mi? 6-7 Eylül 2025 iptal seferler Şehir Hatları tarafınca duyuruldu!

Vapur seferleri iptal mi, bugün vapur seferleri iptal mi edildi, hangi seferler iptal sorgulanıyor. Türkiye Kürek Federasyonu tarafından organize edilen uluslararası kürek yarışları, bu yıl da İstanbul’un önemli merkezlerinden biri olan Haliç’te yapılacak.

Etkinlik sırasında sporcuların güvenliği ve yarış düzeninin sağlanabilmesi için bölgedeki vapur trafiği durdurulacak. Yolcuların mağduriyet yaşamaması adına iptal edilen seferler önceden duyuruldu.

VAPUR SEFERLERİ İPTAL Mİ?

İstanbul’da 6-7 Eylül 2025 tarihlerinde düzenlenecek olan “Tersane İstanbul Rowing Cup Yarışları” nedeniyle Haliç Bölgesi, 14.00-18.00 saatleri arasında deniz trafiğine kapatılacak.

Şehir Hatları tarafından yapılan açıklamada bugün ve yarın bazı vapur seferlerinin iptal edileceği bildirildi.

BUGÜN VAPUR SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ Mİ 6 EYLÜL?

6 Eylül’de öğle saatlerinden itibaren Eyüpsultan, Üsküdar, Beşiktaş, Kabataş, Karaköy ve Kadıköy kalkışlı bazı hatlarda seferler gerçekleştirilemeyecek. İptaller, yalnızca yarış saatleriyle sınırlı olarak belirtilen saatlerin dışında seferler normal şekilde devam edecek.

İPTAL OLAN VAPUR SEFERLERİ 6-7 EYLÜL

Şehir Hatları’nın duyurusuna göre 6-7 Eylül’de 14.00 - 18.00 saatleri arasında şu hatlarda seferler yapılamayacak:

Eyüpsultan - Üsküdar hattı

Üsküdar - Eyüpsultan hattı

Beşiktaş - Eyüpsultan hattı

Eyüpsultan - Beşiktaş hattı

Kadıköy - Eyüpsultan hattı

Eyüpsultan - Kadıköy hattı

İPTAL OLAN VAPUR SEFERLERİ TAM LİSTE 6-7 EYLÜL 2025