Vapur seferleri iptal mi son dakika? 29 Mayıs İDO, Şehir Hatları, İZDENİZ vapur seferleri duyuruları

29 Mayıs 2025 Perşembe günü deniz ulaşımını kullanmak isteyen vatandaşlar vapur seferleri iptal mi sorusunun cevabını araştırıyor. Türkiye genelinde İstanbul ve İzmir başta olmak üzere farklı şehirlerde faaliyet gösteren deniz ulaşım hatlarından gelen resmi açıklamalar, güncel sefer durumu hakkında önemli bilgiler verdi. İstanbul'da Şehir Hatları A.Ş. ve İDO'dan sefer iptali bildirimleri gelirken, İzmir'de hizmet veren İZDENİZ için ise henüz herhangi bir iptal duyurusu yapılmadı.

VAPUR SEFERLERİ İPTAL Mİ SON DAKİKA

29 Mayıs 2025 Perşembe günü deniz ulaşımını kullanmak isteyen vatandaşlar, vapur seferlerinin iptal olup olmadığını merak ediyor. İstanbul ve İzmir gibi büyükşehirlerde yaşanan güncel gelişmeler doğrultusunda bazı hatlarda sefer düzenlemelerinde değişiklikler yaşandı.

İstanbul’da özellikle güvenlik önlemleri ve etkinlikler nedeniyle bazı iskelelerde seferlerin yapılamadığı duyuruldu. Öte yandan İzmir’de ise seferlere ek düzenlemeler getirildi.

İDO VE ŞEHİR HATLARI VAPUR SEFERLERİ İPTAL Mİ?

İstanbul’da deniz ulaşımında İDO ve Şehir Hatları, 29 Mayıs günü için güncel duyurular yaptı. İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) Taşucu-Girne arasında 30 Mayıs Cuma günü saat 14.30’da gerçekleştirilmesi planlanan seferin, tarife değişikliği gerekçesiyle iptal edildiğini açıkladı.

Diğer yandan Şehir Hatları A.Ş., Liman Başkanlığı kararı doğrultusunda bazı önemli vapur hatlarında seferlerin durdurulduğunu duyurdu. Beşiktaş-Kadıköy, Üsküdar-Eminönü ve Kabataş-Çengelköy güzergahlarında ikinci bir duyuruya kadar vapur seferlerinin yapılamayacağı bildirildi.

Vapur seferleri iptalinin ise İstanbul’un Fethi etkinlikleri kapsamında alınan güvenlik ve trafik düzenleme kararlarına bağlı olduğu tahmin ediliyor.

İZDENİZ VAPUR SEFERLERİ İPTAL Mİ?

İzmir’de deniz ulaşımı hizmeti sunan İZDENİZ, vapur seferlerinde herhangi bir iptal olmadığını, aksine yolcu yoğunluğu nedeniyle takviye seferler planlandığını açıkladı.

Kurumun sabah saatlerinde yaptığı duyuruda, 29 Mayıs 2025 Perşembe günü saat 07.10 itibarıyla düzenli seferlerin yanı sıra yoğunluk yaşanan iskelelerde ek vapur seferlerinin devreye alınacağı bildirildi.

Açıklamayla birlikte İzmir’deki vapur hizmetlerinde herhangi bir aksama ya da iptal söz konusu değil.