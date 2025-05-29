İZBAN çalışıyor mu? İzmir grev nedeniyle toplu taşıma seferleri gündemde

İzmir’de 29 Mayıs 2025 Perşembe günü uygulanmaya başlayan grev kararı, şehir içi ulaşımda önemli değişiklikleri beraberinde getirdi. ESHOT grevi sebebiyle İZBAN çalışıyor mu, İZDENİZ çalışıyor mu gibi sorular da gündemde yerini buldu.

İZBAN ÇALIŞIYOR MU?

İzmir'de yaşanan otobüs grevi sonrası vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri, İZBAN trenlerinin seferlerine devam edip etmediği oldu. Toplu ulaşımda oluşan aksaklıkların etkisini azaltmak amacıyla, İZBAN seferleri kesintisiz şekilde sürdürülüyor.

Yetkililer, İZBAN trenlerinin tüm hatlarda hizmet vermeye devam edeceğini ve hatta artan yolcu yoğunluğu nedeniyle ek seferlerin devreye alındığını açıkladı. Bu kapsamda, sabah ve akşam saatlerinde artan talebi karşılamak için yoğunluk takip ediliyor ve gerekli durumlarda sefer sıklıkları artırılıyor.

Vatandaşların şehir içi ulaşımda büyük bir rol oynayan bu sistemi güvenle kullanabileceği ifade ediliyor. Grev süresince İZBAN'da teknik ekiplerin de arızalara anında müdahale edecek şekilde hazır bekletildiği belirtiliyor.



İZMİR GREV HANGİ TOPLU TAŞIMALAR ÇALIŞIYOR?

İzmir’de 29 Mayıs 2025 itibarıyla otobüs seferlerinde başlayan grev, şehir genelinde toplu taşıma planlarını etkiledi.

Fakat İzmir Metrosu, tramvay hatları, İZBAN ve deniz ulaşımında görev yapan vapur seferleri normal düzende hizmet vermeye devam ediyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre, bu sistemler grevden etkilenmediği için tam kapasiteyle çalışıyor.

Metro ve tramvay hatlarında yolcu yoğunluğu göz önünde bulundurularak bazı saatlerde ek sefer planlamaları yapılırken, vapur ulaşımını sağlayan İZDENİZ ise artan talebe karşılık verebilmek amacıyla bazı saatlerde ek seferler düzenliyor.

İZMİR OTOBÜSLER ÇALIŞIYOR MU?

İzmir'de ESHOT’a bağlı otobüs şoförleri ve bağlı kuruluşlar olan İZELMAN ile İZENERJİ çalışanlarının başlattığı grev, 29 Mayıs itibarıyla otobüs seferlerinde ciddi aksamaları beraberinde getirdi. Grev kararı, DİSK/Genel-İş Sendikası’na bağlı dört ayrı şube tarafından alınırken, karar doğrultusunda gece yarısından itibaren çok sayıda otobüs hattı hizmet dışı bırakıldı.

ESHOT Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda, yalnızca bazı sınırlı hatlarda ve belirli saat aralıklarında otobüs hizmeti verileceği bilgisi paylaşıldı.