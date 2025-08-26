Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
İstanbul Boğazı'nda hareketli anlar! Denizin ortasında çırpınıyordu, vapurdakiler can simidi attı

İstanbul Boğazı'nda hareketli anlar! Denizin ortasında çırpınıyordu, vapurdakiler can simidi attı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İstanbul Boğazı'nda serinlemek için denize giren bir kişi boğulma tehlikesi geçirdi. Denizin ortasında çırpınan kişiye vapurdakiler can simidi attı.

İstanbul Boğazı'nda hareketli dakikalar... Serinlemek için Eminönü'nde denize giren bir kişiyi, vapurda seyahat eden vatandaşlar fark etti.

Akşam saatlerinde Eminönü-Beşiktaş arası sefer yapan vapurdaki vatandaşlar denizde çırpınan bir kişiyi fark etti. Serinlemek için denize atladığı düşünülen kişiyi kurtarmak için denize can simidi attı. 

Eminönü açıklarında denizde boğulmak üzere olan bir kişi, vapurdaki vatandaşlar tarafından fark edildi. Can simidi atılarak kurtarılmaya çalışılan şahıs, ihbar üzerine olay yerine gelen Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

