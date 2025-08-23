İstanbul Boğazı'ndan Gazze'ye 1000 selam! Kız Kulesi'nde Filistin bayrağı dalgalandı

İsrail ordusunun, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği acımasız saldırılar sürüyor. Bölgede soykırım devam ederken, başta Türkiye olmak üzere uluslararası toplumdan söz konusu insanlık suçuna yönelik yoğun bir tepki geliyor.

BOĞAZ'DAN DÜNYAYA SESLENİLDİ

Open Rafah grubu, Refah Kapısı'nın açılması ve ablukanın kırılması için Gazze'ye hareket edecek Küresel Sumud Filosu'na destek vermek amacıyla İstanbul Boğazı'nda eylem gerçekleştirdi.

Katılımcıların tekneleriyle destek verdiği buluşmada, İstanbul Boğazı'ndan Gazze'ye dayanışma mesajları gönderildi.

"GAZZE'YE 1000 SELAM!"

Karaköy’den hareket eden tekneler, Üsküdar Salacak açıklarına ulaştı. Burada denizde dev bir Filistin bayrağı açılırken, Kız Kulesi’ne de Türk ve Filistin bayrakları asıldı.

"Her yer Gazze her yer direniş", "İstanbul'dan Gazze'ye direnişe 1000 selam", "Nehirden denize özgür Filistin", "Refah açılsın Gazze yaşasın" ve "Hamas'a selam direnişe devam" sloganları atılan etkinlikte, katılımcıların yaktığı siyah sis meşaleleriyle görsel bir mesaj verildi.

Programda yüzlerce kişi Filistin ve Gazze için dualar etti.

Etkinlik, havadan dron kameralarıyla farklı açılardan görüntülendi.