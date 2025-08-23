Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > İstanbul Boğazı'ndan Gazze'ye 1000 selam! Kız Kulesi'nde Filistin bayrağı dalgalandı

İstanbul Boğazı'ndan Gazze'ye 1000 selam! Kız Kulesi'nde Filistin bayrağı dalgalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

İsrail ordusunun, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği acımasız saldırılar sürüyor. Uluslararası toplum ise, söz konusu katliama ve soykırıma yönelik tepkilerini artırmaya başladı. İstanbul Boğazı'nda da, Gazze'deki insanlık suçuna yönelik gösteri düzenlendi. Karaköy’den hareket eden tekneler, Üsküdar Salacak açıklarına ulaştı. Burada denizde dev bir Filistin bayrağı açılırken, Kız Kulesi’ne de Türk ve Filistin bayrakları asıldı.

İsrail ordusunun, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği acımasız saldırılar sürüyor. Bölgede soykırım devam ederken, başta Türkiye olmak üzere uluslararası toplumdan söz konusu insanlık suçuna yönelik yoğun bir tepki geliyor.

İstanbul Boğazı'ndan Gazze'ye 1000 selam! Kız Kulesi'nde Filistin bayrağı dalgalandı - 1. Resim

BOĞAZ'DAN DÜNYAYA SESLENİLDİ

Open Rafah grubu, Refah Kapısı'nın açılması ve ablukanın kırılması için Gazze'ye hareket edecek Küresel Sumud Filosu'na destek vermek amacıyla İstanbul Boğazı'nda eylem gerçekleştirdi.

Katılımcıların tekneleriyle destek verdiği buluşmada, İstanbul Boğazı'ndan Gazze'ye dayanışma mesajları gönderildi.

İstanbul Boğazı'ndan Gazze'ye 1000 selam! Kız Kulesi'nde Filistin bayrağı dalgalandı - 2. Resim

"GAZZE'YE 1000 SELAM!"

Karaköy’den hareket eden tekneler, Üsküdar Salacak açıklarına ulaştı. Burada denizde dev bir Filistin bayrağı açılırken, Kız Kulesi’ne de Türk ve Filistin bayrakları asıldı.

"Her yer Gazze her yer direniş", "İstanbul'dan Gazze'ye direnişe 1000 selam", "Nehirden denize özgür Filistin", "Refah açılsın Gazze yaşasın" ve "Hamas'a selam direnişe devam" sloganları atılan etkinlikte, katılımcıların yaktığı siyah sis meşaleleriyle görsel bir mesaj verildi.

İstanbul Boğazı'ndan Gazze'ye 1000 selam! Kız Kulesi'nde Filistin bayrağı dalgalandı - 3. Resim

Programda yüzlerce kişi Filistin ve Gazze için dualar etti.

Etkinlik, havadan dron kameralarıyla farklı açılardan görüntülendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

İstanbul'da facianın eşiğinden dönüldü! Servis otobüsü alev topuna döndü, saniyelerle kurtuldular
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Denizli Pamukkale'de orman yangını - GündemDenizli Pamukkale'de orman yangınıTrafikte yol kesip havaya ateş açanlar yandı! Bakan Tunç yeni düzenlemeyi duyurdu: Hapis cezaları geliyor - GündemTrafikte yol kesip havaya ateş açanlar yandı!Sıcaktan kavruluyorlar! Bir kentimizde termometreler 55 dereceyi gördü - GündemBir kentimizde termometreler 55 dereceyi gördüHer yer kül oldu, alevler 150 ağaca dokunmadı! Gelibolu'da şoke eden görüntü - GündemHer yer kül oldu, alevler 150 ağaca dokunmadı!Dışişleri Bakanlığı'ndan Gazze'de kıtlık tepkisi: Soykırımcı politikalar... - GündemDışişleri'nden Gazze'de kıtlık tepkisi!43 ilin kesiştiği yerde trafik felç! 6 kilometrelik araç kuyruğu oluştu - Gündem43 ilin kesiştiği yerde trafik felç!
Sonraki Haber Yükleniyor...