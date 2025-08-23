Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Dışişleri Bakanlığı'ndan Gazze'de kıtlık tepkisi: Soykırımcı politikalar...

Dışişleri Bakanlığı'ndan Gazze'de kıtlık tepkisi: Soykırımcı politikalar...

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Dışişleri Bakanlığı&#039;ndan Gazze&#039;de kıtlık tepkisi: Soykırımcı politikalar...
Gazze, Kıtlık, Soykırım, Filistin, İsrail, Haber
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanlığı, Gazze'de yaşanan kıtlıkla ilgili BM'in hazırladığı raporla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Netanyahu hükümetinin Gazze'de Filistinlilere karşı uyguladığı soykırımcı politikaların yol açtığı insani felaketin boyutlarını bir kez daha ortaya koymuştur" ifadelerine yer verildi.

Dışişleri Bakanlığı, Gazze’de yaşanan kıtlığa ilişkin BM destekli Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) raporuna dair açıklama yaptı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

Gazze’de yaşanan kıtlığa ilişkin BM destekli Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) raporu ve BM Genel Sekreteri’nin söz konusu rapora atıfla yaptığı açıklamalar, Netanyahu hükümetinin Gazze'de Filistinlilere karşı uyguladığı soykırımcı politikaların yol açtığı insani felaketin boyutlarını bir kez daha ortaya koymuştur.

"TÜRKİYE DESTEĞİNDEN ÖDÜN VERMEYECEK"

İsrail’i cesaretlendiren ve pervasız kılan, bugüne kadar işlediği savaş suçlarının ve uluslararası hukuk ihlallerinin cezasız bırakılmış olmasıdır.

Kalıcı bir ateşkesin sağlanması, sorumluların mahkemelerde hesap vermesinin temin edilmesi ve insani yardım koridorlarının kesintisiz açık tutulması, uluslararası hukukun ve insanlığın en temel yükümlülüklerindendir.

Türkiye, Filistin halkının haklı mücadelesine verdiği desteği ödün vermeden sürdürecektir.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Uçağın kanadı havada koptu! 63 yolcu bulunuyorduÇin, Ukrayna'ya barış gücü göndermeye hazır: Ancak tek bir şartla
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Her yer kül oldu, alevler 150 ağaca dokunmadı! Gelibolu'da şoke eden görüntü - GündemHer yer kül oldu, alevler 150 ağaca dokunmadı!43 ilin kesiştiği yerde trafik felç! 6 kilometrelik araç kuyruğu oluştu - Gündem43 ilin kesiştiği yerde trafik felç!Papa'nın ayak sesleri... Vatikan'dan gelen bir grup İznik Gölü'nde ayin yaptı - GündemVatikan'dan gelen bir grup dikkat çektiÜlkede korkutan deprem! 6 şiddetiyle sarsıldılar - GündemÜlkede korkutan deprem! 6 şiddetiyle sarsıldılarTanju Özcan'la Ali Koç arasındaki gerilimde yeni perde: Özür diledi! "Maksadımı aştım" - GündemÖzür diledi! "Maksadımı aştım"Balıkesir Sındırgı'da deprem! AFAD ve Kandilli ilk verileri paylaştı - GündemBalıkesir Sındırgı'da korkutan deprem!
Sonraki Haber Yükleniyor...