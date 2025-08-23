Gideni de kalanı da aynı son bekliyor! Gazze'de her yol ölüme çıkıyor 

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun, Gazze’nin tamamının yeni büyük bir saldırı ile işgal edilmesi planlarını onaylamasının ardından, Filistinlilere yönelik bombardıman ve topçu ateşi yoğunlaştı. İşgalci siyonist ordu, 1 milyon 200 bin Filistinlinin yaşadığı şehrin dış mahallelerinde üsler kurmaya başladı.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, planın “yoğun ateş açma ve sakinlerin tahliyesini” içerdiğini söyledi. Hamas silah bırakmaz ve rehineleri serbest bırakmazsa, İsrail’in Gazze şehrini yok edeceğini açıklayan Katz, işgal saldırılarıyla Gazze’de “cehennemin kapılarını açacakları” tehdidinde bulundu.

ACİL MÜDAHALE ÇAĞRISI

Gazze’de yaşayan Filistinliler, yeni bir savaş korkusuyla şehirden kaçmaya başladı. Gazze’deki İçişleri Bakanlığı, İsrail’in işgal planının yaklaşık 1 milyon 200 bin insan için “ölüm emri ve zorunlu göç” anlamına geldiğini belirterek uluslararası topluma “acil müdahale” çağrısında bulundu. Açıklamada, İsrail’in Gazze’yi kuşatma ve işgal ederek halkını zorla yerinden etme planının “büyük bir insani felaket” ve “kasten işlenen açık bir savaş suçu” olduğu vurgulandı. İsrail’in işgal planlarına karşı uluslararası toplumun güçlü ve caydırıcı bir tepki göstermesi gerektirdiği belirtildi.

İSRAİL, SUYU KESECEK

İsrail hükûmeti, Gazze Şeridi’nin kuzey bölgelerinden, yüz binlerce Filistinliyi güney bölgelere zorla göç ettirmek ve şehrin işgaline hazırlık amacıyla kuzey bölgelerine verilen su miktarını azaltma hazırlığı yapıyor. Ocak 2025’ten bu yana İsrail, Gazze Şeridi’ni besleyen son su kaynağı Mikrot şirketinin su hatlarını da kesti. Mart 2025’te ise Deyr el-Belah’ın güneyindeki merkezî su arıtma tesisinin son elektrik hattı da devre dışı bırakıldı.

BM, KITLIK İLAN ETTİ

BM ve Yardım kuruluşlarıyla birlikte çalışan Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) verilerine göre, İsrail’in abluka altına aldığı Gazze’de ilk kez resmî olarak kıtlık ilan edildi. IPC raporunda 15 Ağustos itibarıyla Gazze’deki kıtlığın makul delillerle doğrulandığı bildirilerek “22 ay süren acımasız çatışmaların ardından, Gazze Şeridi’nde yarım milyondan fazla insan açlık, yoksulluk ve ölümle karakterize felaket şartlarıyla karşı karşıya” tespitine yer verildi. Ayrıca, raporda bu kıtlığın, bölgede yaygınlaşmasının beklendiği belirtildi. BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk “İlan edilen kıtlık, İsrail hükûmetinin aldığı tedbirlerin doğrudan sonucudur” dedi.

BEBEK AÇLIKTAN ÖLDÜ

İsrail’in saldırıları ve ablukası sebebiyle kıtlık yaşanan Gazze Şeridi’nde başta çocuklar olmak üzere açlıktan ölümler artıyor. Han Yunus’ta 2 aylık Rasil Ebu Mesud isimli bebek yetersiz beslenme sebebiyle hayatını kaybetti. Gazze’de açlıktan ölenlerin sayısının 114’ü çocuk, 273’e yükseldiği kaydedildi.

Bu arada özellikle sağlık sistemini hedef alan İsrail’in saldırılarında 157 doktor, 366 hemşire, 103 eczacı, 254 tıbbi asistan ve 611 idari sağlık personeli şehit oldu.

İSRAİL SALDIRISINDA 4 ÇOCUĞUNU KAYBETTİ: ALLAH'IM, EVLATLARIM SANA EMANET

İsrail’in, Han Yunus şehrinde bir çadıra düzenlediği saldırıda dört çocuğunu kaybeden ve kendisi de ağır yaralanan Bera ebu Zayid (28), hem fiziksel hem de ruhsal acılar içinde kıvranıyor. Kolundan ve bacağından yaralanan, kafatasında kırıklar olan Zayid “Çocuklarım benim hayatımdı. Uyurken hedef aldılar Sabah yemek yemenin hayalini kuruyorlardı. Oğlum başının altına koymuştu, ‘Sabah bunu yiyeceğim’ demişti. En çok da aç ölmelerine ve onlar için bir şey yapamamış olmama üzülüyorum. Acıları kalbimi parçalıyor. Onların yokluğuna dayanamıyorum. Allah’ım, evlatlarım sana emanet” diye gözyaşı döküyor.

SOYKIRIMCI ORDUNUN VERİSİ: GAZZELİ HER ALTI ŞEHİTTEN BEŞİ SİVİL

İsrail ordusunun gizli veri tabanından elde edilen veriler, işgal güçlerinin Gazze’de öldürdüğü insanların yüzde 83’ünün yani her altı kişiden beşinin sivil olduğunu gösterdi.

The Guardian gazetesi, Tel Aviv merkezli “+972” isimli internet sitesi ve Local Call yayın organıyla yaptığı ortak çalışmayla İsrail askerî istihbaratının gizli veri tabanına ulaştı. Verilere göre İsrail güçlerince Gazze’de öldürülen her altı Filistinliden beşi sivil.

Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığı, mayıs ayında, 7 Ekim 2023’ten bu yana 53 bin kişinin hayatını kaybettiğini bildirirken, İsrail askerî istihbaratının verilerinde adı geçen “savaşçılar” bu sayının sadece yüzde 17’sini oluşturuyor. Bu da ölenlerin yüzde 83’ünün sivil olduğu anlamına geliyor. Veri tabanına göre Mayıs 2025 itibarıyla Gazze’de “ölü” veya “muhtemelen ölü” “savaşçıların” sayısı 8 bin 900.

Öte yandan bu verilere göre Gazze’de İsrail ordusunun “silahlı” olarak kabul ettiği ve hâlâ hayatta olan yaklaşık 40 bin kişi bulunuyor.