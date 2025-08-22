Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Hollanda hükümetinde 'İsrail' depremi! Susturulmaya çalışılan Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp istifa etti

Hollanda hükümetinde 'İsrail' depremi! Susturulmaya çalışılan Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp istifa etti

Kaynak: HABER MERKEZİ
- Güncelleme:
Hollanda hükümetinde &#039;İsrail&#039; depremi! Susturulmaya çalışılan Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp istifa etti
İsrail, Hollanda, Filistin, Gazze, Batı Şeria, Haber
Dünya Haberleri  / HABER MERKEZİ

Hollanda Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp, Gazze ve Batı Şeria konusunda İsrail'e karşı daha fazla önlem almaktan alıkonulduktan sonra istifa etti. Veldkamp'ın ardından geçici hükümetten NSC partili diğer bakanlar da istifa etti. Veldkamp, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’i ve aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'i "istenmeyen kişi" ilan ederek ülkeye girişlerini yasaklamıştı. 

Soykırım altındaki Gazze ve Batı Şeria konusunda İsrail'e karşı daha fazla önlem almaktan alıkonulan Hollanda Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp istifa etti. 

Veldkamp'ın ardından geçici hükümetten NSC partili diğer bakanlar da istifa etti.

Hollanda hükümetinde 'İsrail' depremi! Susturulmaya çalışılan Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp istifa etti - 1. Resim

KİRLİ "E1" PLANINA SERT TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Veldkamp, İsrail’in işgal altındaki Batı Şeria’da "E1 bölgesinde" inşaata onay vermesini kınayarak, yerleşim planını ilerletme kararını yok saydığını belirtmişti. 

Veldkamp, "İsrail'in yasadışı E1 yerleşim planını ilerletme kararını kınıyorum. Bu plan işgal altındaki Batı Şeria'yı esasen ikiye bölecek" ifadelerine yer vermişti. 

Hollanda hükümetinde 'İsrail' depremi! Susturulmaya çalışılan Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp istifa etti - 2. Resim

FİLİSTİN'DEKİ İŞGALİ GENİŞLETECEK "E1 PROJESİ"

Tarihsel olarak Doğu Kudüs'ün bir parçası olan ancak Ayrım Duvarı'nın (Utanç Duvarı) Batı Şeria kısmında kalan Filistin mahallesi Azeriye'nin yakınına inşa edilmiş "Ma'ale Adumim" yerleşimini, Batı Kudüs'e giden yola bağlamak için "E1 Projesi" başlatılmıştı.

Bu kapsamda, bölgeye 4 binden fazla yasa dışı konut ve oteller inşa etmek için 12 bin dönüm Filistin toprağı gasbedilmişti.

"E1 Projesi" ile Doğu Kudüs'ün Batı Şeria'daki Filistin topraklarının bağlantısının kesilmesi ve izole edilmesi amaçlanıyor.

SOYKIRIMCI 2 İSRAİLLİ BAKAN'A HOLLANDA'YA GİRİŞİ YASAKLAMIŞTI 

Caspar Veldkamp, 29 Temmuz'da İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’i ve aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'i "istenmeyen kişi" ilan ederek ülkeye girişlerini yasaklamıştı. 

Hollanda hükümetinde 'İsrail' depremi! Susturulmaya çalışılan Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp istifa etti - 3. Resim

AB'NİN GÜVENLİĞİ İÇİN TÜRKİYE'NİN ÖNEMİNE VURGU YAPMIŞTI

Veldkamp, "Türkiye'nin de masada bir yerinin olması önemli. Türkiye, kabiliyetli ve tecrübeli büyük bir askeri güce sahip ve bu bağlamda da katkı sağlayabilir" açıklamasında bulunarak, Türkiye'nin AB güvenliğinin parçası olmasının önemli olduğunu ifade etmişti.

Hollanda hükümetinde 'İsrail' depremi! Susturulmaya çalışılan Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp istifa etti - 4. Resim

Kaynak: HABER MERKEZİ

Petrol gelirleri "TEC" şirketine mi aktarıldı? DMM'den 'buharlaşma' iddialarına cevap geldiTel Aviv'de sirenler devrede! Yemen'den füze saldırısı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Çernobil'de alarm verildi! Yasaklı bölgede dron ve uçak savar tespit edildi - DünyaÇernobil'de alarm verildi!Tel Aviv'de sirenler devrede! Yemen'den füze saldırısı - DünyaYemen'den İsrail'e füze saldırısı!Trump, Putin'e süre verdi! "Savaşla ilgili hiçbir şeyden memnun değilim, 2 hafta süre veriyorum" - DünyaTrump'tan Putin'e yeni süre!ABD'nin gizemli uzay uçağı yola çıktı! SpaceX'ten tarihi fırlatma - DünyaABD'nin gizemli uzay uçağı yola çıktı!Suriye'de patlama! Terör örgütü DEAŞ'ten hain saldırı - DünyaSuriye'de patlama! Terör örgütü DEAŞ'ten hain saldırıTürkmenbaşı'nda 3'lü zirve! Aliyev'den "tarihi görüşme" sözleri - DünyaTürkmenbaşı'nda 3'lü görüşme! Aliyev: Tarihi zirve
Sonraki Haber Yükleniyor...