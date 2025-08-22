Hollanda hükümetinde 'İsrail' depremi! Susturulmaya çalışılan Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp istifa etti

Soykırım altındaki Gazze ve Batı Şeria konusunda İsrail'e karşı daha fazla önlem almaktan alıkonulan Hollanda Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp istifa etti.

Veldkamp'ın ardından geçici hükümetten NSC partili diğer bakanlar da istifa etti.

KİRLİ "E1" PLANINA SERT TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Veldkamp, İsrail’in işgal altındaki Batı Şeria’da "E1 bölgesinde" inşaata onay vermesini kınayarak, yerleşim planını ilerletme kararını yok saydığını belirtmişti.

Veldkamp, "İsrail'in yasadışı E1 yerleşim planını ilerletme kararını kınıyorum. Bu plan işgal altındaki Batı Şeria'yı esasen ikiye bölecek" ifadelerine yer vermişti.

FİLİSTİN'DEKİ İŞGALİ GENİŞLETECEK "E1 PROJESİ"

Tarihsel olarak Doğu Kudüs'ün bir parçası olan ancak Ayrım Duvarı'nın (Utanç Duvarı) Batı Şeria kısmında kalan Filistin mahallesi Azeriye'nin yakınına inşa edilmiş "Ma'ale Adumim" yerleşimini, Batı Kudüs'e giden yola bağlamak için "E1 Projesi" başlatılmıştı.

Bu kapsamda, bölgeye 4 binden fazla yasa dışı konut ve oteller inşa etmek için 12 bin dönüm Filistin toprağı gasbedilmişti.

"E1 Projesi" ile Doğu Kudüs'ün Batı Şeria'daki Filistin topraklarının bağlantısının kesilmesi ve izole edilmesi amaçlanıyor.

SOYKIRIMCI 2 İSRAİLLİ BAKAN'A HOLLANDA'YA GİRİŞİ YASAKLAMIŞTI

Caspar Veldkamp, 29 Temmuz'da İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’i ve aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'i "istenmeyen kişi" ilan ederek ülkeye girişlerini yasaklamıştı.

AB'NİN GÜVENLİĞİ İÇİN TÜRKİYE'NİN ÖNEMİNE VURGU YAPMIŞTI

Veldkamp, "Türkiye'nin de masada bir yerinin olması önemli. Türkiye, kabiliyetli ve tecrübeli büyük bir askeri güce sahip ve bu bağlamda da katkı sağlayabilir" açıklamasında bulunarak, Türkiye'nin AB güvenliğinin parçası olmasının önemli olduğunu ifade etmişti.