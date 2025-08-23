Siyonist katiller Gazze ile kalmayacak! İsrail’in hedefinde İslam ülkeleri var

YILMAZ BİLGEN - Hamas Siyasi Büro yöneticilerinden Talel Naser, İsrail’in Gazze işgalini resmen başlattığını belirterek bu saldırı dalgasının Gazze ile sınırlı olmadığını söyledi. Gazetemize konuşan Naser“Siyonist rejim, başta Batı Şeria olmak üzere Ürdün, Lübnan, Suriye, Mısır, Irak ve Türkiye’ye karşı uzun bir yürüyüş için düğmeye bastı. Bu ülkeler de namlunun ucunda. Bölgeyi kan gölüne çevirecekler” dedi.

İSLAM ÂLEMİ SUSKUN

“İslam dünyasının sessizliği İsrail’in en büyük gücü” diyen Talel Naser, Gazze kasabı İsrail Başbakan Binyamin Netanyahu’nun planlamasının “Büyük İsrail” için olduğunu ve bunun için düğmeye bastığını söyledi. Talel Naser, şunları kaydetti:

Kesinlikle Gazze ya da Batı Şeria ile yetinmeyecekler. Bu savaş Türkiye dâhil altı ülkeye açıldı. Netanyahu bunu Allah’ın verdiği bir görev olarak görüyor. Sapkın din anlayışı onun tek motivasyonu. Ancak Hamas aciz durumda değil. Son Han Yunus operasyonu bunun en büyük delili. 15 mücahit onlarca siyonisti öldürdü. Sadece dört şehit vererek İsrail üssünü imha ettiler. İsrail için Gazze’de nice sürprizler var. Hiçbir biçimde teslim olmayacağız. Hamas sayı, lojistik, moral ve motivasyon olarak gücünü büyük oranda koruyor. İslam dünyasını samimi olarak uyarıyorum. Oturup beklemeye devam ederlerse Filistin halkının karşılaştığı vahşetle yüzleşmekten başka seçenekleri kalmayacak.

FİLİSTİN’İ TERK ETMEYECEĞİZ

Ayrıca İsrail yöneticileri 4-5 ülke ile sürgün pazarlığı yapıyor. Şunu bilsinler ki hiçbir Filistinli yerini, yurdunu terk etmeyecek. Önümüzdeki günler, aylar çok farklı gelişmelere gebe. Küresel destekçileriyle birlikte 7 Ekim’den bu yana İsrail askeri hiçbir hedefine ulaşamadı. Ne rehineleri kurtardı ne de işgali gerçekleştirdi. Dünya kamuoyunda itibarları sıfırlandı.

GAZZE SON SİPER

Dünyada yükselen isyan ve Filistin devleti ile ilgili uluslararası toplumdan yükselen sesler. Gazze saldırısının görünmeyen sebeplerinden birisi. Lakin şu an Filistinlilere ait toprak Batı Şeria’nın da yüzde 22’si. Gazze bitince kalan kısmı da işgal edecek İsrail. Doğal olarak ilan edilecek bir Filistin devletinin toprağı kalmayacak.

Bu noktada Refah kapısı kritik önem arz ediyor. Sisi bu konuda yalan söylüyor. İsrail’in müsaade ettiği kadar geçişe izin veriyor. Tekrar uyarıyorum; Gazze son siper ve Hamas hem ümmet hem de Aziz Aksa için savaşıyor. Direniş dimdik ayakta.

BATI’YA İNANMIYORUZ

Batı’nın yalanlarına inanmıyoruz. Filistin devletiyle ilgili açıklamalarına da itimat etmiyoruz. Filistin devleti meselesinin de BM’den döneceğine inanıyoruz. Her şeye rağmen. Recep Tayyip Erdoğan’ın dediği gibi dünya beşten büyüktür şiarı ile hareket ediyoruz.

Hamas bir fikirdir ve ölmeyecek. Filistin halkı bu direnişin ardında durmaya devam ettikçe direniş devam eder. Yeni bir sürgünü asla kabul etmeyeceğiz.