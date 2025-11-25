Birleşmiş Milletler'in yeni raporu dünyanın en kalabalık şehirleri sıralamasında dengelerin değiştiğini ortaya koydu. 42 milyon nüfusuyla Cakarta en kalabalık şehir olurken, İstanbul listeye 18. sıradan girdi.

BM'nin yeni raporuna göre Endonezya'nın başkenti Cakarta, 42 milyonluk nüfusuyla dünyanın en kalabalık başkenti oldu. Yıllardır listenin zirvesinde yer alan Japonya’nın başkenti Tokyo, Cakarta ve Dakka'nın arkasından 3. sıraya gerildi.

BM Ekonomik ve Sosyal İşler Bakanlığı'nın 2025 Dünya Kentleşme Beklentileri raporuna göre, dünya hızla kentleşiyor ve şehirler artık 8,2 milyarlık dünya nüfusunun yüzde 45'ine ev sahipliği yapıyor.

Dünya nüfusunun 2,5 milyarının yalnızca %20'sinin şehirlerde yaşadığı 1950 yılından bu yana, kentsel nüfus iki kattan fazla arttı. 2050 yılına gelindiğinde, küresel nüfus artışının üçte ikisinin şehirlerde, geri kalan üçte birinin ise kasabalarda gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

Nüfusu 10 milyon ve üzeri olan megakentlerin sayısı 1975'te sekiz iken 2025'te 33'e çıkarak dört katına çıktı. Bu 19 şehrin yarısından fazlası Asya'da bulunuyor.

Cakarta, yaklaşık 42 milyonluk nüfusuyla şu anda dünyanın en kalabalık şehri konumunda. Onu yaklaşık 40 milyonluk nüfusuyla Bangladeş'in başkenti Dakka ve 33 milyonluk nüfusuyla Japonya'nın başkenti Tokyo takip ediyor.

Worldometer'ın BM verilerine göre Endonezya'nın nüfusu şu anda 286 milyondur ve Güneydoğu Asya ülkesi, nüfusa göre ülkeler (ve bağımlı ülkeler) listesinde 4. sırada yer almaktadır.

Endonezya, 2019 yılında başkentini inşaatı devam eden yeni bir şehir olan Nusantara'ya taşıyacağını duyurdu. 32 milyar dolarlık projenin başlangıçta 2024'te açılması planlanmıştı, ancak şimdi 2028'de hayata geçirileceği söyleniyor.

İSTANBUL 18. SIRADA

İstanbul, 15 milyonluk nüfusuyla listenin 18’inci basamağında bulunuyor. BM projeksiyonuna göre kentin nüfusunun 2050’de 16,3 milyona çıkması bekleniyor.

DÜNYANIN EN KALABALIK 20 ŞEHRİ

1.Cakarta: 2025 nüfusu 41 milyon 914 bin, 2050 tahmini nüfusu 51 milyon 784 bin

2.Dakka: 2025 nüfusu 36 milyon 585 bin, 2050 tahmini nüfusu 52 milyon 123 bin

3.Tokyo: 2025 nüfusu 33 milyon 413 bin, 2050 tahmini nüfusu 30 milyon 658 bin

4.Yeni Delhi: 2025 nüfusu 30 milyon 222 bin, 2050 tahmini nüfusu 33 milyon 891 bin

5.Şangay: 2025 nüfusu 29 milyon 559 bin, 2050 tahmini nüfusu 34 milyon 912 bin

6.Guangzhou: 2025 nüfusu 27 milyon 563 bin, 2050 tahmini nüfusu 29 milyon 243 bin

7.Kahire: 2025 nüfusu 25 milyon 566 bin, 2050 tahmini nüfusu 29 milyon 243 bin

8.Manila: 2025 nüfusu 24 milyon 735 bin, 2050 tahmini nüfusu 27 milyon 120 bin

9.Kolkata: 2025 nüfusu 22 milyon 550 bin, 2050 tahmini nüfusu 23 milyon 768 bin

10.Seul: 2025 nüfusu 22 milyon 490 bin, 2050 tahmini nüfusu 21 milyon 225 bin

11.Karaçi: 2025 nüfusu 21 milyon 423 bin, 2050 tahmini nüfusu 32 milyon 593 bin

12.Mumbai: 2025 nüfusu 20 milyon 203 bin, 2050 tahmini nüfusu 23 milyon 59 bin

13.Sao Paulo: 2025 nüfusu 18 milyon 950 bin, 2050 tahmini nüfusu 18 milyon 217 bin

14.Bangkok: 2025 nüfusu 18 milyon 180 bin, 2050 tahmini nüfusu 20 milyon 462 bin

15.Mexico: 2025 nüfusu 17 milyon 734 bin, 2050 tahmini nüfusu 17 milyon 679 bin

16.Pekin: 2025 nüfusu 17 milyon 13 bin, 2050 tahmini nüfusu 18 milyon 4 bin

17.Lahor: 2025 nüfusu 15 milyon 156 bin, 2050 tahmini nüfusu 20 milyon 388 bin

18.İstanbul: 2025 nüfusu 15 milyon 15 bin, 2050 tahmini nüfusu 16 milyon 303 bin

19.Moskova: 2025 nüfusu 14 milyon 525 bin, 2050 tahmini nüfusu 15 milyon 522 bin

20.Ho Chi Minh: 2025 nüfusu 14 milyon 53 bin, 2050 tahmini nüfusu 17 milyon 201 bin

