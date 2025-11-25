Merkez Bankası, Sektörel Enflasyon Beklentileri sonuçlarını açıkladı. Ankete göre yıllık enflasyon beklentileri kasımda piyasa katılımcıları için artarken, hanehalkı ve reel sektör için geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) kasım ayı "Sektörel Enflasyon Beklentileri" raporunu yayımladı. Açıklanan veriler, piyasa profesyonelleri ile reel sektör ve hanehalkının gelecek 12 aya dair enflasyon öngörülerinin farklılaştığını ortaya koydu.

Raporun detaylarına göre piyasa katılımcılarının 12 ay sonrası için yıllık enflasyon beklentisinde sınırlı bir yükseliş görüldü. Bir önceki aya kıyasla 0,23 puanlık artış kaydeden beklenti, yüzde 23,49 seviyesine yükseldi.

REEL SEKTÖR VE VATANDAŞIN BEKLENTİSİ GERİLEDİ

Piyasa profesyonellerinin tersine reel sektör ve hanehalkı cephesinde düşüş eğilimi görüldü. Reel sektör temsilcilerinin 12 ay sonrası için TÜFE tahmini 0,60 puan azalarak yüzde 35,70 olarak belirlendi. Hanehalkı beklentisinde ise daha belirgin bir iyileşme görüldü; vatandaşın enflasyon tahmini 2,15 puanlık düşüşle yüzde 52,24 seviyesine geriledi.

ENFLASYONDA DÜŞÜŞ BEKLEYENLERİN ORANI AZALDI

Önümüzdeki 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğine inanan vatandaşların oranı bir önceki aya nazaran 1,67 puan azalarak yüzde 24,83 seviyesinde gerçekleşti.

MAHMUT EKİNCİ

Haberle İlgili Daha Fazlası