Bordo-mavili takımın teknik patronu Fatih Tekke, RAMS Başakşehir'e karşı 90+11'de Ernest Muçi'nin attığı golle kazandıkları maçın ardından kameraların karşısına geçti. 48 yaşındaki çalıştırıcı, 'Biz şampiyon olacağız' söylemlerinin takıma zarar verdiğini vurgularken, "Takımımı biliyorum, 1 ile 4 arasında konumlanırsak çok iyi başarı" dedi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Süper Lig'in 13'üncü haftasında 4-3 kazandıkları RAMS Başakşehir karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Karadeniz ekibi, Süper Lig'de geride kalan 13 haftada topladığı 28 puanla 3'ünsü sırada yer alırken, deneyimli çalıştırıcı, kendisinin de şampiyonluğu çok istediğini ancak ilk 4'te yer almalarının kendileri için iyi bir sonuç olduğunu söyledi.

Fatih Tekke - Nuri Şahin

"İSTER KABUL ETSİNLER, İSTER İTMESİNLER"

2025-2026 sezonu hedefi hakkında konuşan Tekke, "Hanımıma bile anlatamıyorum. O bile dışarıdaki insanlar gibi, 'Biz şampiyon olacağız' diyor. Bunu benim kadar kimse isteyemez. 7/24 kulüpte yatıp kalkıyoruz. Buranın çocuğuyuz. Takımımı biliyorum, 1 ile 4 arasında konumlanırsak çok iyi başarı. Bunu ister kabul etsinler, ister etmesinler. Birileri, 'Biz, bu takımı şampiyon yaparız' diyebilir, buyursun gelsinler. İki tarafında karşılıklı feshetme hakkı var. Bugün taraftar alkışlar, yarın 'Hocam sen git' diyebilir. Benim bir sorunum yok" sözlerini sarf etti.

Fatih Tekke'nin 4-3'lük galibiyet sevinci

"AKLA DEĞİL FİKRE İHTİYACIMIZ VAR"

Bu galibiyetle Ernest Muçi'nin moral motivasyonun artacağını aktaran Trabzonspor'un hocası, "Muçi'ye kızılırken de aynı şeyleri söylüyorum. Oyuncularımla her an beraberim. Trabzonspor takımımız. Bizden çok daha iyi kadrolar var. Çok büyük hatalar yaparlarsa bu yarışın içinde olmak istiyoruz. Şampiyon olmayı çok istiyorum ama kolay değil. Maçlar kolay geçmiyor. Kırılma anları yaşanıyor. Takımımızın kapasitesi belli ve en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Şu ana kadar en iyisini yapmadık, daha iyisini yapabiliriz. Müsade ederlerse daha iyisini inşallah yapacağız. Bizim desteğe ihtiyacımız var. Kimse kusura bakmasın, akla değil fikre ihtiyacımız var. Fikirleri her zaman dinlerim. Bu çocukların desteğe ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.

GÖKHAN KARATAŞ

Haberle İlgili Daha Fazlası