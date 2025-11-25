Trendyol Süper Lig’de 13 haftada filelerinde 6 gol gören Göztepe, ligde en az gol yiyen takım konumunda bulunuyor. Stanimir Stoilov'un yönetimindeki kırmızı-sarılılar, 9 maçta kalesini gole kapatarak bu alanda da zirveye çıktı ve topladığı 23 puanla Avrupa hedefini sürdürüyor.

Oynadığı 13 maçta filelerinde sadece 6 gol gören Göztepe, ligin en az gol yiyen takımı konumuna yükseldi. Teknik direktör Stanimir Stoilov'un disiplinli oyunu ve takımın yapısal direnci sayesinde İzmir ekibi, hem lig sıralamasında hem istatistiklerde ön plana çıkıyor.

Göztepe Futbol Takımı, ligde alınan galibiyetten sonra kutlama yapıyor

HEDEF AVRUPA

Göztepe, 13 haftası geride kalan Trendyol Süper Lig'de 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucu topladığı 23 puanla 5. sırada yer alıyor. Avrupa hedefini sürdüren İzmir ekibi, bazı istatistiklerde ise ligin zirvesine oynuyor.

Şu ana kadar yalnızca 6 gol yiyen Stanimir Stoilov'un öğrencileri, Süper Lig'in en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor. Bu alanda Göztepe'yi, kalesinde 8 gol gören Galatasaray takip ediyor.

KALESİNİ EN FAZLA MAÇTA GOLE KAPATAN TAKIM

Savunmadaki başarısı istatistiklere de yansıtan Göztepe, oynadığı 13 maçın 9'unda kalesini gole kapatarak bu alanda da ligin zirvesine çıktı. Çaykur Rizespor, Karagümrük, Beşiktaş, Başakşehir, Gençlerbirliği ve Kasımpaşa karşılaşmalarını hem kazanıp hem de gol yemeden tamamlayan sarı-kırmızılılar; Fenerbahçe, Eyüpspor ve Kocaelispor maçlarında ise galip gelemese de rakiplerine gol izni vermedi.

Göztepe Futbol Takımı, maçta attıkları gole sevinirken

Sarı-kırmızılılar, Kayserispor ve Alanyaspor karşılaşmalarında birer gol, Galatasaray maçında ise 3 golü filelerinde gördü.

Takımın teknik patronu Stoilov'un defans anlayışı, üçlü stoper hattı ve rotasyonla şekilleniyor. Kalede ise Mateusz Lis bu sezon ciddi bir yükseliş yaşıyor.

ERENAY KOÇKAN

