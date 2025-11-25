Union Saint Gilloise hangi ülkenin takımı, hangi ligde oynuyor? Galatasaray-Union SG maçına geri sayım!
Galatasaray-Union SG Şampiyonlar Ligi maçı öncesi Avrupa futbolunun köklü kulüpleri arasında yer alan Royale Union Saint-Gillois takımı merak konusu oldu. Union Saint Gilloise hangi ülkenin takımı, hangi ligde oynuyor soruları futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı.
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi Union Saint-Gilloise, karşılaşma öncesi futbol gündeminin merak edilen takımlarından biri haline geldi. Peki, Union Saint Gilloise hangi ülkenin takımı, hangi ligde oynuyor?
UNİON SAİNT-GİLLOİSE HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?
Royale Union Saint-Gilloise Belçika takımıdır. Brüksel merkezli olan Union SG sarı-lacivert renkleriyle tanınan Belçika ekipleri arasında. 1897 yılında kurulan kulüp 1900’lü yılların başında elde ettiği şampiyonluklarla ülke futboluna damgasını vurmuştu.
UNİON SG HANGİ LİGDE OYNUYOR?
Union SG Belçika’nın en üst seviyedeki futbol organizasyonu olan Pro League’de mücadele ediyor. 2020-21 sezonunda yıllar sonra tekrar lige dönen takım, dönüşünün ardından kısa sürede zirve yarışının güçlü isimlerinden biri haline geldi.
Yeniden yükseldiği ilk sezonda normal sezonu lider tamamlayan kulüp, 2024-25 sezonunda ise şampiyonluğa ulaşarak adını Şampiyonlar Ligi lig aşamasına yazdırmayı başardı.
UNİON SG KAZANDIĞI KUPALAR
Belçika Pro League Şampiyonlukları:
1903-04, 1904-05, 1905-06, 1906-07, 1908-09, 1909-10, 1912-13, 1922-23, 1932-33, 1933-34, 1934-35, 2024-25
Belçika Kupası:
1912-13, 1913-14, 2023-24
Belçika Süper Kupa:
2024