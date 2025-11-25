Mersin Akdeniz'de kötü koku ve haşere şikayetleri üzerine harekete geçen belediye ekipleri, Müfide İlhan Mahallesi'ndeki bir evde temizlik yaptı. Evden, bahçe ve odalarda biriken evsel atık, mobilya ve plastik malzemeler olmak üzere toplam 10 kamyon çöp toplandı.

KÖTÜ KOKU VE HAŞERE ŞİKAYETİ EKİPLERİ HAREKETE GEÇİRDİ

Akdeniz Belediyesi'nin açıklamasına göre, Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların kötü koku, haşere oluşumu ve görüntü kirliliği şikayetleri üzerine Müfide İlhan Mahallesi'ndeki evde inceleme yaptı.

10 KAMYON ATIK ÇIKARILDI

Ekipler, ikametin girişinde, bahçesinde ve odalarında çok sayıda eskimiş kıyafet, mobilya, plastik malzeme ve evsel atık bulunduğunu belirledi. İş makinelerinin desteğiyle yürütülen temizlik çalışmasında evden 10 kamyon atık çıkarıldı.

