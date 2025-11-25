Trabzonspor’un Başakşehir maçında ağır bir sakatlık yaşayan yıldız futbolcusu Edin Visca, sol fibula kırığı ve çoklu bağ yaralanması nedeniyle ameliyat edilirken, başarılı geçen operasyonun ardından tecrübeli oyuncu için rehabilitasyon süreci başlatıldı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında RAMS Başakşehir ile oynanan karşılaşmada ciddi bir sakatlık yaşayan Bosna Hersekli yıldız Edin Visca'nın ameliyat edildiğini duyurdu. Deneyimli oyuncunun sakatlığı, maç sırasında girdiği pozisyon sonrası sahayı acı içinde terk etmesiyle ciddiyetini göstermişti. Karşılaşmanın ardından yapılan tetkiklerden sonra, Visca’nın ameliyat edilmesine karar verilmişti.

Edin Visca, Süper Lig 13. haftasında RAMS Başakşehir karşılaşmasında sakatlanmıştı

AMELİYAT BAŞARILI GEÇTİ

Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Ahmet Beşir, kulübün resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada sürece dair ayrıntıları paylaştı. Beşir, Visca’nın operasyonunun Acıbadem Fulya Hastanesi'nde Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Mustafa Şengün tarafından gerçekleştirildiğini belirterek: "Takımımızın RAMS Başakşehir ile oynadığı müsabakada sakatlanarak oyundan çıkan oyuncumuz Edin Visca'ya sol fibula kemiği kırığı ve çoklu bağ yaralanması tanısıyla cerrahi operasyon uygulanmıştır. Sağlık ekibimiz tarafından fizik tedavi ve rehabilitasyon sürecine başlanacak oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerinde bulundu.

5-6 AY OLMAYACAK

Karşılaşmanın 10. dakikasında Festy Ebosele'nin müdahalesiyle yerde kalan Edin Visca, uzun süre yerden kalkamadı. Sahadaki ilk tedavisinin ardından oyuna devam edemeyen Visca, yerini Kazeem Olaigbe'ye bıraktı.

Maçtan sonra yapılan kontrollerde, yıldız oyuncuya sol fibula kemiği kırığı ve çoklu bağ yaralanması tanısı konulmuştu. Visca'nın ameliyat sonrasında sahalara dönüş süresinin 5-6 ay olacağı öngörülüyor.

