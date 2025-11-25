Trabzonsporlu futbolcular Ernest Muçi ve Arseniy Batagov, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında RAMS Başakşehir'i deplasmanda 4-3 mağlup ettikleri karşılaşmayı değerlendirdi.

"90+11'DE OLMASI GALİBİYETİ DAHA ÖNEMLİ YAPIYOR"

Takıma galibiyeti getiren golü atmanın mutluluğunu yaşadığını söyleyen Ernest Muçi, “Zor olacağını biliyorduk. Başakşehir saygıyı hak eden bir takım. Sahada bunu göstermeye çalıştık. İkinci yarı her şeyimizi vermeye çalıştık ve en iyi performansımızı gösterdik. Çok önemli bir galibiyet ama burada kalamayız, devam etmeliyiz. Goller önemli takıma galibiyeti getiren golü attığım için çok mutluyum. 90+11'de olması bunu daha önemli yapıyor. Goller hatırlanacak ama devam etmek önemli. Son golü takım olarak attık. Hep beraber kazandık, Trabzonspor kazandı.” şeklinde konuştu.

BATAGOV: TAKIM RUHUNA KATKIDA BULUNACAK

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından 23 yaşındaki stoper, basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Mücadelede sakatlanarak oyundan çıkan Edin Visca'ya geçmiş olsun dileğinde bulunarak konuşmasına başlayan Batagov, "Takımım adına çok zor bir an. Çünkü kendisi ağır bir sakatlık yaşadı. Önemli bir sakatlık. Umuyorum ki en kısa sürede de iyileşecek ve aramıza da en güçlü şekilde dönecek. Zor bir maç oldu. Hatalar yaptığımız bir maç oldu. Belki benim de birinci golde hatam vardı. İkinci yarıda gösterdiğimiz o performans, geri dönüş belki de takım ruhuna gelecekte katkıda bulunacak. Önemli bir galibiyet ve önemli bir geri dönüş oldu. Zor bir maç olacağının bilincindeydik ama önemli bir galibiyet aldık." diye konuştu.

Yaşadığı sakatlık nedeniyle milli takıma gidememesiyle ilgili soruyu cevaplayan Ukraynalı oyuncu, "Hayat böyle aslında. Maalesef böyle anlar yaşayabiliyorsunuz. Benim adıma sevindirici olan şey hızlı bir geri dönüş sağladım. Sadece 1 maç kaçırdım. Milli takımda tabii ki oynamak isterdim ama umarım gelecekte oynamaya devam edeceğim." değerlendirmesinde bulundu.

Batagov, bordo-mavili taraftarlara da teşekkür ederek, "Bize gösterdikleri destek harikaydı. Her maçta böyle. Deplasmanda da evimizde de inanılmaz destek gösteriyorlar. Böyle bir camiaya ve taraftara sahip olmak bizi çok mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.

