Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, şap ve kuş gribi vakalarına karşı hem aşı üretimi hem de tazminat desteğiyle hayvansal üretimde arz probleminin önlendiğini belirterek “Kırmızı et üretimi ve tedarikinde sıkıntı bulunmuyor” açıklamasını yaptı.

CEMAL EMRE KURT - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Bakanlığın 2026 yılı bütçesine ilişkin sunum yaptı.

Yumaklı, Bakanlık olarak gıda güvenilirliğinin kırmızı çizgileri olduğunu belirterek “Bu konuda bugüne kadar taviz vermedik, bundan sonra da asla vermeyeceğiz. 2024 yılında 1 milyon 329 bin, 2025 yılı Kasım ayı itibarıyla 1 milyon 160 bin denetim gerçekleştirdik. 2025 yılında kurallara uymayan 25 bin 750 işletmeye 2,2 milyar lira idari para cezası uyguladık. Denetim etkinliğinin artırılması amacıyla, yaka kamerası uygulamasına önümüzdeki yıl geçeceğiz” dedi.

Tarımsal üretimde verimliliği artırmak ve iklim değişikliğine dirençli üretimi güçlendirmek amacıyla çalışmalar hakkında bilgi veren Yumaklı, “İlk defa Türkiye’nin Dijital Toprak Haritasını çıkarıyoruz. Yapay Zekâ ve Tarım Teknolojileri Araştırma Merkezini 2026 yılında kuracağız. Yapay Zekâ Strateji Belgesi’ni de 2026 yılının başında sizlerle paylaşacağız. Adana’da başladığımız yapay zekâ destekli sulama otomasyonu sistemlerini, 2026 yılında 22 ilde 11 bin hektar alanda uygulayacağız” diye konuştu.

SAHAYA 21 MİLYON DOZ AŞI

Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü’nün birçok hayvan hastalığının dünya genelinde yayıldığını açıkladığını dile getiren Yumaklı, “Bu yıl, SAT-1 serotipi şap hastalığı ülkemizde 1965 yılından bu yana ilk kez görüldü. Şap Enstitümüz tarafından 37 gün gibi çok kısa bir sürede SAT-1 içeren aşıyı ürettik. Enstitümüzce üretilen 20,7 milyon doz aşıyı sahaya gönderdik. İlk doz aşılama çalışmaları tamamlanmış ve hastalık riski önemli ölçüde azaltıldı. Şap hastalığının yanı sıra kuş gribi salgını dünyada iki kat artarak 89 ülkede görüldü. Yaşanan kuş gribi salgınından ülkemiz de etkilendi. Hastalığın yayılımını kontrol altına almak ve üretimin devamlılığını sağlamak için yetiştiricilerimize son iki yılda 2,6 milyar lira tazminat ödendi. Ülkemizde şap ve kuş gribi hastalığı nedeniyle hayvansal ürünlerde arz problemi yaşanmadı” bilgisini paylaştı.

ORMAN YANGINLARI ENVANTERİ GENİŞLİYOR

Türkiye’nin orman yangınlarıyla mücadeledeki envanterinin 2026 yılında daha da güçlendirileceğini açıklayan Yumaklı “184’ü akıllı olmak üzere, 776 gözetleme kulesi ve 14 İHA ile yangın tespiti ve yönetimi yapıyoruz. Karadan; 1.786 arazöz, 2 bin 742 ilk müdahale aracı, 831 iş makinası, havadan; 105 helikopter, 27 uçak ve 438 ton su atma kapasitemizle yangınlarla mücadele ettik. 2026 yılında yangınla mücadele gücümüze; 4 uçak, 12 helikopter, 165 arazöz, 38 iş makinası ve 14 ilk müdahale aracı daha ilave edecek ve 462 ton su atma kapasitesine ulaşacağız. Havuz ve gölet sayısını 4 bin 907’ye çıkaracağız” değerlendirmesinde bulundu.

BALIKESİR’E SERA OTB

Tarım sektörünü daha güçlü, verimli ve rekabetçi kılmak amacıyla Organize Tarım Bölgeleri’nin sayısının artacağını ifade eden Yumaklı “42 ilde jeotermal kaynaklılar öncelikli olmak üzere, 61 Organize Tarım Bölgesi planladık. 5 adet Bitkisel Organize Tarım Bölgesinde üretime başladık. 7 adet Organize Tarım Bölgemizin 2026 yılında altyapılarını tamamlayacağız. Balıkesir’de, dünyanın en büyük jeotermal kaynaklı sera organize tarım bölgesinin ilk etabını 2026 yılı sonunda yatırımcılarımızın hizmetine sunacağız” şeklinde konuştu.

SPEKÜLATÖRLER ZAM PEŞİNDE

Öte yandan Bakan Yumaklı, komisyonda Et ve Süt Kurumu ile ilgili iddiaları da cevapladı. Yumaklı şunları söyledi:

“ESK’nın hesap iş ve işlemlerine baktığımızda bahsi geçen şirketle ESK’nın arasında doğrudan ya da dolaylı tek kuruşluk bir ticari faaliyetin olmadığı anlaşılmıştır. Devletin kasasından bu şirkete giden tek bir kuruş, bu şirketten alınan tek bir gram ürün yoktur. Muhalefetin savcılığa suç duyurusunda bulunacağını öğrendik. Çok da memnun olduk. Bu konuda en ufak bir çekincemizin olmadığını kamuoyuna ilan ediyorum. Verilemeyecek bir hesabımız yok. Yalnız şunu belirtmek istiyorum. Bu iddialar gündeme geldiğinde ellerini ovuşturanlar maalesef karkas ete 25 lira daha zam yaptılar. Eski usule geri dönüp piyasa regülasyonunu istemeyenlerle alakalı takdiri kamuoyuna bırakıyorum.”





