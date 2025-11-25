Görevdeki 10 vekil ve Kılıçdaroğlu’nun ardından 16 eski vekil de Özgür Özel’e mektup yazarak ‘rüşvet’e isyan etti: Partinin acil bir arınmaya ihtiyacı var, disiplin süreci işletilmeli.

HABER MERKEZİ ANKARA - Eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve 10 milletvekilinin ardından, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e bir ‘arınma’ çağrısı da CHP’li eski vekillerden geldi.

16 eski milletvekili, İBB ve Beşiktaş iddianameleri nedeniyle CHP adının karalandığını belirterek, parti içerisinde bir arınma yapılması gerektiğini ifade etti. Bildiriye; Ali Akyıldız, Ali Özcan, Ali Özgündüz, Ali Şeker, Atila Sertel, Feramüz Şahin, Gaye Usluer, Kemal Zeybek, Mehmet Tüm, Müslim Sarı, Nihat Yeşil, Servet Ünsal, Tamer Kanber, Ünal Demirtaş, Yıldırım Kaya ve Zübeyir Amber imza attı.

Bildiride “102 yıllık tarihi boyunca CHP, bu ülkenin vicdanıdır. Sadece kendi içini değil, Türkiye siyasetini de yolsuzluklardan ve kirli ilişkilerden arındırma gücüne sahiptir. Bu görev geciktirilmeden yerine getirilmek zorundadır” ifadelerinin kullanan eski vekiller, Özel’e şu önerilerde bulundu:

BAĞIMSIZ BİR HEYET OLUŞTURULSUN

Görevi kötüye kullanma, zimmet, usulsüzlük, nüfuz ticareti, ihaleye fesat gibi tüm suçların titizlikle soruşturulması, parti içinde kim olursa olsun bu konuların üstünün asla örtülmemesi.

Bütün belediyelerdeki ihaleler, harcama kalemleri, şirket raporları, personel alımları ve mal beyanlarının şeffaf biçimde kamuoyuna açılması.

Rüşvet ve yolsuzluk iddialarının araştırılması için bağımsız bir parti içi heyet oluşturulması.

DİSİPLİN SÜRECİ İŞLETİLSİN

Somut bilgi ve delillere ulaşılırsa disiplin süreci işletilmesi, hakkında iddialar bulunan kişilerin suç duyurusunda bulunması gerektiği, alınan kararların kamuoyuna açık bir şekilde duyurulması.

Öte yandan, daha önce Gamze Akkuş İlgezdi, Mahir Polat, Orhan Sarıbal, Rıfat Nalbantoğlu, Sevda Erden Kılıç, Hüseyin Yıldız, Hasan Ufuk Çakır, Mustafa Adıgüzel, Hasan Öztürkmen ve Deniz Demir’in ‘arınma’ talebinde bulunduğu bildiri gibi bu bildiriden de Kemal Kılıçdaroğlu’nun haberinin olduğu ifade ediliyor.

CHP’Lİ VEKİL İSYAN ETTİ

Öte yandan İBB’deki yolsuzluk ve rüşvet iddiaları konusunda gereğinin yapılması için mektup yazan 10 vekilden biri olan Hasan Ufuk Çakır, hakkında, çok sayıda adli işlem yapıldığı, bu dosyaların bir bölümünün mahkumiyete dönüştüğüne dair özel bir haber yayınlayan Halk TV’ye tepki gösterdi. Çakır, “Halk TV bana ‘sabıkalı’ dedi, namuslu adamım ben, nerem sabıkalı, buna ses çıkarmayan CHP’li milletvekillerini de protesto ediyorum” diyerek dışarı çıktı.

SEZER DOGRU

