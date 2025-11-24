Manş Denizi’nde tansiyon bir anda fırladı! İngiltere ile Rusya arasındaki gerilim, NATO radarlarının da devreye girdiği nefes kesen bir kovalamacayla yeniden alevlendi. İngiliz devriye gemisi HMS Severn, Rus Donanması’na ait korvet ve tankeri “adım adım” izleyip durdurunca Londra–Moskova hattı en tehlikeli seviyesine çıktı

İngiltere Savunma Bakanlığı, Manş Boğazı’nda Rus Donanması’na ait bir korvet ve bir tankerin İngiliz devriye gemisi tarafından durdurulduğunu açıkladı.

Associated Press’in aktardığı bilgilere göre HMS Severn, iki hafta boyunca Dover çevresinden geçen RFN Stoikiy adlı korveti ve Yelnya adlı tankeri izledi.

Takip daha sonra Bretagne kıyılarında bir NATO müttefikine devredildi ancak HMS Severn uzaktan gözetlemeyi sürdürdü.

Bakanlık, son iki yılda İngiltere sularındaki Rus deniz faaliyetlerinin yüzde 30 arttığını kaydetti.

İngiltere, Rus savaş gemilerini Manş’ta sıkıştırdı; “Sizi görüyoruz” mesajıyla tansiyon zirve yaptı

NATO GÖREVİ DEVAM EDİYOR

Londra yönetimi, Kuzey Atlantik ve Arktik bölgesinde Rus gemileri ve denizaltılarını izlemek amacıyla üç Poseidon keşif uçağını İzlanda’ya konuşlandırma kararı almıştı.

Geçtiğimiz günlerde Rusya’nın casus gemisi Yantar, gözetleme uçağı pilotlarına lazer tutmuştu.

Savunma Bakanı John Healey, İskoçya açıklarında yaşanan lazer olayına “pervasız ve tehlikeli” sözleriyle cevap vermişti.

Healey, İngiltere’nin kendi topraklarına yapılacak herhangi bir saldırıya karşı hazırlıklı olduğunu söyledi.

"Healey, Rusya ve Putin'e mesajım şudur: Sizi görüyoruz. Ne yaptığınızı biliyoruz" şeklinde konuştu.

LONDRA–MOSKOVA HATTINDA GERİLİM

İngiltere’nin açıklamalarının ardından Londra’daki Rus Büyükelçiliği, İngiliz hükümetini “militarist histeri oluşturmakla” suçladı.

Moskova, İngiltere’nin güvenliğini tehlikeye atma niyeti olmadığını ileri sürdü.

Gerilim, Savunma Bakanı Healey’nin hükümetin yeni bütçesini açıklamasına bir hafta kala yaşandı.

Healey, savunma harcamalarının artırılması gerektiğini savunuyor. Başbakan Keir Starmer ise Rusya, Çin ve İran’dan gelen tehditlere dikkat çekerek askeri harcamalarda büyük artış vaat etmişti. Ancak hükümet, milyarlarca sterlinlik bütçe açığı nedeniyle vergi artışları ve harcama kesintileri arasında zor bir tercih ile karşı karşıya.

MÜZEYYEN BIYIK

