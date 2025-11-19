İngiltere açıklarında gerilim tırmandı! Rusya’ya ait Yantar adlı casus gemisi, İngiliz pilotlarına lazer tuttuğu iddiasıyla Avrupa’yı alarma geçirdi. Birleşik Krallık Savunma Bakanı John Healey, olayın “tehlikeli bir provokasyon” olduğunu belirterek Moskova’ya mesaj gönderdi: “Sizi görüyoruz, ne yaptığınızı biliyoruz… Hazırız!” Kraliyet Donanması ve RAF unsurları bölgeye sevk edilirken, Avrupa başkentlerinde de Rus hamlesine karşı art arda dikkat çeken açıklamalar yapıldı.

Birleşik Krallık Savunma Bakanı John Healey, Rusya’ya ait Yantar adlı casus gemisinin İskoçya’nın kuzeyinde İngiliz hava unsurlarına lazer tuttuğunu açıkladı. Geminin, İngiltere sularının sınırına kadar ilerlemesi Londra’da alarma yol açtı.

SİZİ GÖRÜYORUZ, NE YAPTIĞINIZI BİLİYORUZ

Downing Street’te kamera karşısına çıkan Healey, Yantar’ın son haftalarda İngiltere’nin geniş sularına tekrar girdiğini duyurdu. Bakan, geminin istihbarat toplamak ve denizaltı kablolarını haritalamak amacıyla tasarlandığını iletti:

"Yantar pilotlarımıza lazer tuttu. Bu eylem tehlikeli. Rusya ve Putin’e mesajım açık: Sizi görüyoruz, ne yaptığınızı biliyoruz. Gemi güneye doğru ilerlerse, biz hazırız."

Kraliyet Donanması’na ait bir fırkateyn ile RAF uçaklarının gemiyi takip etmek için görevlendirildiği aktardı.

İngiltere açıklarında gerilim tırmandı! Rusya’ya ait Yantar adlı casus gemisi, İngiliz pilotlarına lazer tuttuğu iddiasıyla Avrupa’yı alarma geçirdi. Birleşik Krallık Savunma Bakanı John Healey, olayın “tehlikeli bir provokasyon” olduğunu belirterek Moskova’ya mesaj gönderdi

İNGİLTERE’DE SAVUNMA ALARMI

Uyarı, Avam Kamarası Savunma Komitesi’nin yayımladığı raporun ardından geldi. Raporda, İngiltere’nin “anavatanı ve dış bölgeleri savunmak için kapsamlı bir planının bulunmadığı” eleştirisi yer almıştı.

Hükümet, ülke çapında mühimmat ve patlayıcı üretimi için en az 13 yeni fabrika kurmayı planlıyor. Savunma Bakanı Healey, ilk fabrikanın gelecek yıl üretime başlayabileceğini açıkladı.

YANTAR’IN ARKASINDAKİ PROGRAM

Bakan Healey’e göre Yantar, yalnızca bir keşif aracı değil; Moskova’nın Derin Deniz Araştırmaları Ana Müdürlüğü (GUGI) tarafından yürütülen özel bir programın parçası. Bu programın hem barış zamanında gözetleme hem de kriz dönemlerinde altyapıyı sabote etme kapasitesi taşıdığı ileri sürüldü.

Healey, “Yantar İngiliz sularına girdiğinde onu takip ediyor, caydırıyoruz. Putin’e hazır olduğumuzu söylüyoruz ve bunu müttefiklerimizle birlikte yapıyoruz.” dedi.

LAZER OLAYI İLK KEZ YAŞANDI

Sky News muhabirinin sorusuna cevap veren Healey, Yantar’ın İngiliz pilotlarına lazer tutmasının ilk kez gerçekleştiğini doğruladı. Yaşanan olay üzerine Donanmanın angajman kuralları güncellendi.

Bakan, Yantar’ın daha önce İngiliz sularına girdiği dönemde nükleer güçle çalışan bir saldırı denizaltısının da geminin yakınında su yüzüne çıkarıldığına değindi.

MÜZEYYEN BIYIK

Haberle İlgili Daha Fazlası