Victor Osimhen ile ilgili beklenen açıklamalar geldi. Milli maçta yaşadığı sakatlığın ardından ligde oynanan Gençlerbirliği karşılaşmasında takımını yalnız bırakan yıldız futbolcunun tedavi süreci sürerken, hem Şampiyonlar Ligi hem de Fenerbahçe derbisi için son durum netleşmeye başladı.

Osimhen Union SG maçında oynayacak mı sorusu gündemde. Sarı-kırmızılı camianın merakla takip ettiği süreçte sağlık ekibinin raporları ve teknik heyetin değerlendirmeleri belirleyici olacacak.

Osimhen Union SG maçında oynayacak mı? Fenerbahçe maçı için de karar bekleniyor!

OSIMHEN UNION SG MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Galatasaray’ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen milli maç dönüşü yaşadığı sakatlığın ardından tedavi sürecine devam ediyor. Teknik heyet ve sağlık ekibinin yaptığı değerlendirmeler sonucunda oyuncunun Salı günü oynanacak Union SG karşılaşmasında forma giymeyeceği kesinleşti.

Antrenman seviyesinin henüz istenen düzeye ulaşmaması nedeniyle Osimhen’in Şampiyonlar Ligi maçında riske edilmemesine karar verildi. Yıldız futbolcu çalışmalarını bireysel olarak sürdürüyor.

OSIMHEN FENERBAHÇE DERBİSİNDE OYNAYACAK MI?

Gözler artık 1 Aralık’ta oynanacak Fenerbahçe derbisine çevrilmiş durumda. Osimhen’in kritik mücadelede sahada olup olmayacağı Cuma günü yapılacak son kontrollerle netlik kazanacak.

Teknik direktör Okan Buruk, oyuncuyu kadroya dahil etmeyi hedeflerken ilk 11 ihtimali şu an için düşük görülüyor. Sağlık ekibinin amacı, yıldız golcüyü en azından süre alabilecek seviyeye getirmek. Galatasaray’da hücum planlaması, Osimhen’in durumuna göre şekillenecek ve kesin karar maçtan bir gün önce açıklanacak.



BETÜL TOKKAN

