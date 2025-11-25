Kanal D ekranlarının ses getiren yapımı İnci Taneleri dizisinin, yeni sezona dair detayları merak konusu haline geldi. 44.bölümüyle sezon finaline giren dizi, izleyiciler tarafından "bitti mi?" sorusuyla gündeme geldi.

Başrollerini Yılmaz Erdoğan ve Hazar Ergüçlü'nün paylaştığı İnci Taneleri'nin yeni sezon tarihi araştırılıyor.

Kanal D’nin büyük bir ilgiyle takip edilen dizisi İnci Taneleri, her perşembe akşamı ekranlarda izleyiciyle bir araya geliyor.

İnci Taneleri bitti mi? Son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor

İNCİ TANELERİ BİTTİ Mİ?

İnci Taneleri bitmemiştir. Ancak yeni sezon tarihi hakkında kesin bir tarih verilmemiştir.

Yılmaz Erdoğan 20 Ekim 2025 tarihinde sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşıma "Halletmemiz gereken bazı ORGANİZE İŞLER var, biter bitmez İNCİ TANELERİ’ne başlıyoruz." notunu düşmüştü.

İnci Taneleri dizinin 3. sezonun Ocak 2026'da başlayacağı yönünde iddiaları bulunsa da İnci Taneleri yeni sezonun ne zaman başlayacağı belli değildir.

İNCİ TANELERİ YENİ SEZON TARİHİ BELLİ OLDU MU?

İnci Taneleri dizisinin yeni sezon tarihi belli olmadı. Kısa süre içinde dizinin yeni bölümlerinin yayınlanacağı tarihin belli olması bekleniyor.

SEVCAN GİRGİN

