Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nin 5. haftasında Union Saint-Gilloise’yi ağırlamaya hazırlanırken maç kadrosu ve eksik oyuncular gündemin ilk sırasına yerleşti. Galatasaray-Union SG maçında kimler eksik, kimler cezalı merak ediliyor.

Süper Lig’de Gençlerbirliği galibiyetiyle moral tazeleyen Sarı-Kırmızılılar, Avrupa arenasında kritik bir 90 dakikaya çıkacak. Teknik direktör Okan Buruk’un kadro planlaması, sakatlıklar ve cezalı oyuncular nedeniyle şekillenmekte zorlanırken maçın muhtemel 11’i de büyük ölçüde netleşti.

GALATASARAY - UNION SG MAÇINDA KİMLER EKSİK, KİMLER CEZALI?

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 5. hafta mücadelesinde Union Saint-Gilloise’yi ağırlarken kadroda önemli eksikler bulunuyor. Victor Osimhen sakatlığı nedeniyle kritik karşılaşmada forma giyemeyecek. Wilfried Singo’nun durumu belirsizliğini korurken, Mario Lemina'nın maç saatinde hazır olabileceği belirtildi.

Yunus Akgün, Kaan Ayhan ve Berkan Kutlu da sakatlıkları sebebiyle sahada olamayacak. Ayrıca Eren Elmalı ve Metehan Baltacı, hak mahrumiyeti cezaları nedeniyle kadroda yer alamıyor.

GALATASARAY - UNION SG MAÇ KADROSU MUHTEMEL 11

Galatasaray: U. Çakır, W. Singo, D. Sánchez, A. Bardakcı, I. Jakobs, M. Lemina, L. Torreira, L. Sané, G. Sara, R. Sallai, M. Icardi



Union SG: K. Scherpen, K. Mac Allister, C. Burgess, R. Sykes, A. Khalaili, A. Zorgane, K. V. D. Perre, R. Schoofs, O. Niang, P. David, A. A. E. Hadj

GALATASARAY - UNION SG MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN?

Galatasaray-Union SG mücadelesi 25 Kasım 2025 Salı günü RAMS Park’ta saat 20.45’te başlayacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak.

