Kral Kaybederse bitiyor mu? Final tarihi belli oldu
Başrollerini Halit Ergenç, Aslıhan Gürbüz ve Merve Dizdar gibi güçlü isimlerin yer aldığı Star TV'nin iddialı yapımı "Kral Kaybederse" dizisinin akıbeti, son dakika gelişmeleriyle mercek altına alındı. Gülseren Bucaycıoğlu'nun aynı adlı eserinden uyarlanan dizi, ikinci sezonunda reytinglerde umduğunu bulamadı. Kral Kaybederse bitiyor mu? İşte tüm ayrıntılar...
Star TV'nn popüler dizisi Kral Kaybederse dizisinin akıbeti merak konusu haline geldi. Kadroya son olarak Semra rolüyle Hande Subaşı katılmıştı.
Başrollerini Halit Ergenç, Aslıhan Gürbüz ve Merve Dizdar'ın yer aldığı Kral Kaybederse dizisinin final yapıp yapmayacağı araştırılıyor.
KRAL KAYBEDERSE BİTİYOR MU?
Kral Kaybederse dizisinin final yapacağına dair söylentiler yayılmaya başlandı. Başarılı isimlerin yer aldığı Kral Kaybederse dizisi final yapacaktır.
Psikiyatrist Gülseren Budayıcıoğlu'nun eserinden uyarlanan Kral Kaybederse, final yaparak bitecektir.
KRAL KAYBEDERSE NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?
Kral Kaybederse dizisi 9 Aralık 2025 Salı günü final yapacaktır. Reytinglerin istenilen başarıyı elde edememesi nedeniyle Kral Kaybederse dizisi sona erecektir.
Final kararı, özellikle diziyi yakından takip eden izleyiciler arasında büyük üzüntüye yol açtı.