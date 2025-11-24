24 Kasım Pazartesi akşamının TV yayın akışı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Uzak Şehir, Cennetin Çocukları, MasterChef Türkiye, Sakıncalı ve Güldür Güldür Show gibi sevilen yapımlar bu akşam ekranda olacak.

24 Kasım 2025 Pazartesi günü televizyon kanallarının prime time yayınları belli oldu. Ulusal kanallar, dizi, film ve eğlence programlarıyla ekran başında keyifli bir akşam sunuyor. Özellikle Uzak Şehir’in yeni bölümü, MasterChef Türkiye’nin yarış heyecanı ve TRT 1’de yayımlanan Cennetin Çocukları'nın yeni bölümü izleyicilerin ilgisini çekiyor.

24 KASIM PAZARTESİ AKŞAMI HANGİ DİZİLER VAR?

24 Kasım Pazartesi akşamında Kanal D’de Uzak Şehir ve TRT 1’de Cennetin Çocukları yeni bölümleriyle ekrana geliyor. Uzak Şehir'de Boran'ın uyanmasıyla dengeler değişiyor. Dizi 39. bölümüyle ekrana gelecek.

Show TV’nin sevilen eğlence programı Güldür Güldür Show yine geniş bir kitleyi ekran başına çekiyor. Star TV ise Bitirim İkili 3 filmiyle aksiyon severlere hitap ediyor. Günün akşam kuşağı özellikle dizi, film ve yarışma çeşitliliği ile oldukça hareketli.

Kanal D’nin popüler dizisi Uzak Şehir, hem gündüz hem akşam kuşağında yeni bölümüyle yayında. Dizinin Pazartesi akşamı ekranlara gelecek bölümü şimdiden merak konusu olmuş durumda. TRT 1’in dram türündeki dizisi Cennetin Çocukları ise 20.00’de yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.

NOW TV’nin ilgi gören yeni dizisi Sakıncalı da 20.00 kuşağında tekrar bölümüyle yayınlanıyor.

24 KASIM AKŞAMI TV'DE NELER VAR?

24 Kasım Pazartesi akşamı saat 20.00'de televizyon kanallarında ekrana gelen yapımlar şöyle:

KANAL D - Uzak Şehir (Yeni Bölüm)

TRT 1 - Cennetin Çocukları (Yeni Bölüm)

ATV - Son Düello (Yabancı Sinema)

NOW TV - Sakıncalı (Yeni Bölüm)

SHOW TV - Güldür Güldür Show

TV8 - MasterChef Türkiye

STAR TV - Bitirim İkili 3 (Film)

IREM ÖZCAN

