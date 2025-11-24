Diyarbakır'da sahipsiz köpeklerin saldırısıyla kuduz teşhisi konulan ve tedavi gördüğü Şanlıurfa'daki hastanede ölen 17 yaşındaki Hasan Ahmed'in son görüntüleri ortaya çıktı.

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde 9 Eylül'de sokakta yürüyen yabancı uyruklu 2 kardeş, başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Yaralanarak Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ahmed, durumu ağırlaşınca Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

AHMED ÖLDÜ, KARDEŞİNİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Yapılan tetkiklerde Hasan Ahmed ve kardeşine kuduz teşhisi konuldu. Ahmed, doktorların tüm müdahalelerine rağmen 12 Ekim'de hayatını kaybetti. Ahmed'in kardeşinin tedavisinin ise devam ettiği öğrenildi.

SON GÖRÜNTÜLERİ YÜREK BURKTU

Öte yandan kuduz teşhisi sonrası karantinada tedaviye alınan Hasan Ahmet'in hastanedeki son anlarına ait görüntüler ortaya çıktı. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, hemşirenin su vermek istediği Ahmed'in korkuya kapılarak ağlamaya çalıştığı ve dizlerine vurduğu görüldü.

MAHMUT EKİNCİ

Haberle İlgili Daha Fazlası