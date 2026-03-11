TOKİ tarafından hayata geçirilen Denizli Bozkurt Sosyal Konut Projesi kapsamında asil ve yedek hak sahipleri için düzenlenecek konut belirleme kurasının tarihi geçtiğimiz haftalarda ilan edilmişti. TOKİ Denizli Bozkurt kura sonuçları 11 Mart 2026 itibariyle açıklandı.

TOKİ tarafından yürütülen Denizli Bozkurt ilçesi Bozkurt ve Mehmetçik Mahallesi (111/250 Bin) Sosyal Konut Projesi kapsamında, asil ve yedek hak sahipleri için konut belirleme kurası bugün gerçekleştirildi.

TOKİ’den yapılan açıklama doğrultusunda kura çekimi 11 Mart 2026 Çarşamba günü saat 10.00 itibariyle başladı. Seyircisiz olarak gerçekleştirilen kura çekimi kısa sürede tamamlandı.



TOKİ Denizli Bozkurt kura sonuçları açıklandı

Konut belirleme kurasının sonucunu merak eden vatandaşlar kayıt altına alınan çekilişi TOKİ’nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden YouTube canlı yayınıyla izleyebilecek.

