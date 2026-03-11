Google, iş dünyasının vazgeçilmezi olan üretkenlik uygulamalarında büyük bir yapay zeka devrimi başlattı. Google Docs, Sheets, Slides ve Drive platformlarına entegre edilen yeni Gemini AI özellikleri, artık sadece basit öneriler sunmakla kalmıyor, karmaşık iş süreçlerini uçtan uca otomatize ediyor.

Google, kullanıcıların dosyaları ve interneti kullanarak Google Docs, Sheets ve Slides belgelerini oluşturabilen yeni Gemini özelliklerini kullanıma sundu. Sadece tek tuşla doküman, tablo, slayt veya Drive klasöründe düzenleme yapabilecek.

Sistem internet kaynaklarından tablolar oluşturabilirken, kullanıcıların çalışmalarında da öğrenerek tercihlere önceden cevaplar hazırlayabiliyor.

GOOGLE DOCS

Google Docs’ta dokümanlar içerisinde yer alan Gemini, artık sadece bir metin yazarı değil, aynı zamanda bir editör ve araştırmacı gibi çalışıyor.

Otomatik Taslak Oluşturma: Kullanıcılar sadece ihtiyacı tanımlayarak Gemini'den saniyeler içinde tam kapsamlı bir rapor veya sözleşme taslağı hazırlamasını isteyebiliyor.

Dış Kaynak Entegrasyonu: Drive'daki diğer dosyalardan veya web üzerindeki gerçek zamanlı verilerden içerik çekerek mevcut belgeleri genişletebiliyor.

Örneğin, e-postalardaki uçuş bilgileri ve otel detaylarıyla seyahat programı şablonunu doldurabiliyor.

GOOGLE SHEETS: GÜNLÜK DİLDEN VERİ ANALİZİNE

E-Tablolar'daki karmaşık formül dönemi, yerini doğal dil komutlarına bırakıyor.

"Bu emlak tablosundaki fiyatları filtrele ve bölgelere göre karşılaştırmalı bir analiz planı çıkar" dediğinizde, Gemini karmaşık tabloları analiz edip anlamlı çıktılar üretiyor.

Google Arama ile entegre çalışan Sheets, örneğin bir listedeki üniversitelerin güncel harç ücretlerini veya son başvuru tarihlerini internetten bulup otomatik olarak hücrelere doldurabiliyor.

GOOGLE SLIDES VE DRIVE

Google Slides’ta Gemini, sunumun genel renk temasıyla uyumlu tekil slaytlar ve görseller üretebiliyor. Tek bir komutla tüm sunumu tasarlama özelliği ise yolda.

Drive'daki arama çubuğu artık bir sohbet botuna dönüştü. Binlerce dosya arasından "2025 vergi dokümanlarıma göre ne kadar iade alabilirim?" gibi sorulara, dosyalardan alıntılar yaparak özet cevaplar veriyor.

Goggle Gemini entegrasyonu genişliyor: Adım adım “gerçek bir asistana” dönüşüyor

GÜVENLİK VE GİZLİLİK

Google, kurumsal kullanıcılar için en büyük endişe olan veri gizliliği konusunda net bir duruş sergiliyor. Gemini ile yapılan etkileşimler ve kullanılan veriler, model eğitimi için dışarı sızdırılmıyor ve tamamen kuruluşun kendi güvenli ekosisteminde saklanıyor.

ÖNCE ÜCRETLİ KULLANICILARA AÇILACAK

Yeni özellikler ilk aşamada Google’ın AI Pro ve Ultra abonelerine ve Gemini’ın Alpha sahibi işletmelerine sunulacak.

