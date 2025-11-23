Kızılcık Şerbeti’nin son bölümünde Doğa, Işıl ve Mustafa’nın tekne kazasında ölmesi dizideki dengeleri değiştirmişti. Ancak 115. bölüm fragmanında Abidin ve Asil’in konuşmasında Ünal ailesinden bir kişinin yaşadığına dair verilen ipucu sosyal medyayı karıştırdı. Seyirciler "Kızılcık Şerbeti'nde kim yaşıyor" sorusuna cevap ararken Mustafa karakterini canlandıran Emrah Altıntoprak’ın diziye geri döneceği iddiası gündeme geldi.

Reyting rekortmeni Kızılcık Şerbeti, son bölümünde beklenmedik vedalarla izleyicisini derinden etkiledi. Doğa, Işıl ve Mustafa’nın cenazelerinin gösterildiği bölümde senaryoyu tamamen değiştiren bir detay ortaya çıktı. Abidin ve Asil’in, Ünal ailesinden yalnızca bir kişinin yaşadığına dair konuşması diziye dönecek ismi gündeme getirdi.

KIZILCIK ŞERBETİ MUSTAFA YAŞIYOR MU?

Kızılcık Şerbeti’nde Doğa, Işıl ve Mustafa’nın tekne kazasında öldüğü açıklanmış olsa da yeni bölümde verilen ipucu senaryonun bambaşka bir yere gideceğini gösterdi. Abidin ile Asil’in, Ünal ailesinden bir kişinin yaşadığını ifade etmesi sosyal medyada gündem oldu. Bu sözler yaşayan kişinin Mustafa mı olduğuna dair iddialarla izleyicileri belirsizlik içinde bıraktı.

Dizinin senaristinden ya da yapım şirketinden bu konuda herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

KIZILCIK ŞERBETİ MUSTAFA DİZİYE GERİ Mİ DÖNÜYOR?

Sosyal medyada en çok konuşulan konu Mustafa karakterinin dizide hayatta olup olmadığı ve Emrah Altıntoprak’ın geri dönüp dönmeyeceği oldu. Tekne kazasının ardından üç karakter için de cenaze sahnesi çekilmesi, kalıcı bir ayrılık mesajı vermişti. Ancak dizide sıklıkla kullanılan sürpriz dönüşler Mustafa’nın hikayeye yeniden dahil edileceği iddialarını gündeme taşıdı.

EMRAH ALTINTOPRAK KIZILCIK ŞERBETİ HAKKINDA NE DEDİ?

Mustafa karakterine hayat veren Emrah Altıntoprak, ayrılık mesajında duygusal ifadeler kullanmış ve diziden kopuşunu açıkça dile getirmişti. Paylaşımında, “Herkesin kendi kızılcığı var... Benim kızılcığım burada bitiyor” sözleriyle izleyicilere veda etmiş, ekibe duyduğu sevgiyi ve deneyimin kendisi için önemini vurgulamıştı. Bu ifade, oyuncunun kesin bir şekilde ayrıldığı yorumlarına neden olmuştu.

Ancak televizyon dünyasında senaryo gereği geri dönüşlerin sıkça yaşandığı biliniyor. Altıntoprak’ın paylaşımı sonrası yeni bir açıklama yapmaması, izleyicinin “geri dönebilir” ihtimalini tamamen dışlamasına engel oluyor. Yapımcı tarafının ise konuya dair sessizliği sürüyor.

IREM ÖZCAN

